"20% трафіку!" Названо спосіб розвантажити дороги Києва

Повноцінна кільцева дорога перерозподілить потік транзитного транспорту в обхід міста та знизить рівень заторів у Києві.

Такий спосіб розвантажити столичні вулиці запропонував у ефірі ObozTV проєктувальник, урбаніст Дмитро Макогон. Проблема назріла вже давно: Київ навіть потрапив до антирейтингу міст із найбільшими заторами, посівши третє місце в Європі та 12-те в усьому світі.

"Потрібно зробити якісну кільцеву дорогу, щоб прибрати транзит. Зараз у нас немає кільцевої, і транзит їде через місто. Це 20% трафіку!" – пояснив Макогон.

Також він закликав зробити акцент на розвитку якісного громадського транспорту.

На думку фахівця, частина мешканців відмовиться від особистих автомобілів і пересяде на комфортні автобуси. В такому разі дороги стануть більш вільними.

"Є такий коефіцієнт автомобілекористування. Коли в людини своє авто, але вона іноді ним користується, а іноді – ні. В Києві, в Україні, цей коефіцієнт 95%! Тобто, якщо у людини є машина, вона практично скрізь на ній пересувається. В європейських містах цей коефіцієнт – приблизно 50%. Це означає, половина переміщень відбувається іншими транспортними засобами: на велосипедах, пішки... А чому наші люди, у яких є авто, скрізь ним користуються? Тому що немає якісної альтернативи", – наголосив він.

"Крім того, потрібно покращувати якість тротуарів, велодоріжок. Зараз 30% пересувань містом – це піші пересування. Кияни дуже багато ходять пішки", – зазначив урбаніст.

Макогон додав, що будівництво нових транспортних розв'язок в центрі міста ніяк не вирішить проблему заторів, а тільки "погіршить якість життя містян".

"Жити біля розв'язки, чути цей шум... Місто все-таки для людей, а не для автомобілів. І потрібно розвивати якість життя людей в місті, а не якість життя автомобілістів", – порадив він.

На думку експерта, Шулявський шляхопровід просто "пересунув" затори з однієї точки Києва до інших kyivcity.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує, що розмови про будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва ведуться ще з 2005 року. Однак дорога досі існує лише на рівні проєкту. За планами КМДА, нова кільцева з'єднає три міжнародні транспортні коридори і чотири національні автодороги, а проїзд нею може бути платний.

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