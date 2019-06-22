Спека за 30: синоптик уточнила прогноз погоди в Києві

У Києві на вихідних очікується спекотна погода. Температура буде триматися вище 30 градусів.

Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталія Діденко. Так, в Києві на вихідних і в понеділок, 24 червня, погода очікується запеклою, за +30 градусів.

"Київ у вихідні і в понеділок важко дихає, висолопивши язика. За +30 градусів", — проілюструвала дані прогностичного джерела wetterzentrale Діденко.

Новини Синоптик попередила про аномальну спеку на вихідні в Україні

При цьому вже з вівторка, 25 червня, спека трохи спаде.

"У вівторок натяк на послаблення спеки, в середу — послаблення спеки. Дощ з грозою в Києві можливий в неділю пізно ввечері і в понеділок", — написала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час сильної спеки варто утриматися від інтенсивної роботи і проведення зустрічей з 11 до 16 годин. На вулиці краще носити головний убір, а одяг повинен бути з натуральних тканин.

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