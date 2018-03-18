"Спасибі діду за перемогу!" У Києві спалахнув скандал через "російську скрєпу"

У мережі спалахнув скандал через появу на Майдані незалежності в Києві написів.

Зокрема, в суботу, 17 березня, ввечері в центрі столиці з'явилися прапори, а на них слова: "Крим - наш!", "Сімферополь - наш!", "Алушта - наш!" і т.п.

Однак найбільше обурення у користувачів викликала напис: "Спасибі дідові за перемогу 1918 року - повинні повторити!". За їх словами, автори задумки скористалися головною "російської скрєпою".

У написі йдеться про Кримську операцію, проведену в квітні 1918 року. Тоді Кримська група військ армії Української Народної Республіки (УНР) під командуванням П. Ф. Болбочана здійснила похід до Криму з метою повалення радянської влади, встановлення контролю над півостровом і захоплення Чорноморського флоту.

Як повідомляв "Обозреватель", у неділю, 18 березня, в анексованому Криму і Севастополі, незважаючи на різкі висловлювання керівництва ЄС і МЗС України, також влаштували президентські вибори.