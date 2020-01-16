"Спаплюжили місто, бандити!" Киян розізлив дозвіл на нову висотку біля "Палацу Україна"

У Печерському районі Києва біля "Палацу Україна" зведуть 100-метровий хмарочос – на місці зі жвавим транспортним рухом, що може привести до транспортного колапсу всього мікрорайону.

Забудовник ТОВ "Укржитлобуд" ще торік у вересні отримав дозвіл на будівництво багатофункціонального комплексу на вул. Велика Васильківська, 107-109. Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на реєстр Держархбудінспекції.

Йдеться зокрема про дві ділянки площею 0,64 га і 0,21 га. Перша на правах приватної власності належить "Укржитлобуду", а другу фірма орендує у міста. Водночас обидві ділянки розташовані біля самісінького входу в метро станції "Палац Україна".

Біля "Палацу Україна" зведуть 100-метровий хмарочос

Як зазначено у проєкті будівництва, під виглядом "багатофункціонального комплексу" буде споруджено два будинки висотою понад 30 поверхів на майже 500 квартир.

Згідно з проєктом, висота будівлі сягне 98,5 метра. А фактичний відсоток забудови ділянки становитиме 98%, що понад утричі перевищує норматив (30%).

Скриншот карти nashigroshi.org

Водночас, як підкреслюють автори розслідування, забудовники не погодили проєктної документації з КП "Київський метрополітен", а також не отримали висновку органу охорони культурної спадщини.

Скриншот nashigroshi.org

Зауважимо, що на це жорстко відреагували кияни. За їхніми словами, таке можливо лише в Україні. І винна в цьому, вважають люди, бездіяльність влади. Думками жителі столиці діляться у коментарях під статтями про скандальну забудову в соцмережі Facebook.

Коментарі жителів столиці Facebook/Сергій Михальченко

"Бідний Київ, як над ним знущаються!", "Час уже кримінальні справи заводити на керівництво ДАБІ. З розуму зійшли там!", "Центр міста! Гроші, і не просто,а величезні гроші! Купляють усіх і вся, владу, архітектора...", "Як же над метро вони будуватимуть?", "Схоже, вони вирішили тихенько почати, а там вже ніхто не зупинить", "Для цієї некомпетентної влади головне зрубати якомога більше грошей, а жити вони будуть в інших країнах! Манкурти!", "Замість того, щоб обмежити висотність забудови центру міста (і так зберегти його обличчя) і хоч якусь пропускну здатність для транспорту, – нинішня міська влада робить все можливе, що б убити наше місто, забудовуючи його ось цим", "І на якого дідька вона там потрібна. Уже Андріївський узвіз споганили. Тепер і тут необхідно пробувати…", "Спаплюжили моє рідне місто, ку*ви", "Бандити!" – обурюються кияни.

Коментарі жителів столиці Facebook/Сергій Михальченко

Коментарі жителів столиці Facebook/Сергій Михальченко

Коментарі жителів столиці Facebook/Сергій Михальченко

Коментарі жителів столиці Facebook/Сергій Михальченко

Як писав OBOZREVATEL, під'їзди до Південного мосту на лівому березі у Києві стали черговою "точкою кипіння" для водіїв. За їхніми словами, будівництво висоток і хаотичне паркування роблять цей вузол "ідеальним" для транспортного колапсу.

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