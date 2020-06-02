Чи готовий Київ до пом'якшення карантину на тлі нового спалаху COVID-19: за і проти

Київ продовжує планово впроваджувати етапи послаблення карантину, незважаючи на те, що столиця є одним із лідерів за захворюваністю на коронавірус серед регіонів України. У МОЗ пояснюють, що в країні введено адаптивний карантин, і рішення щодо зняття тих чи інших обмежень ухвалюється на місцях.

Водночас у Києві розширили критерії, які дозволяють столиці вводити подальші послаблення. Чи готове місто знімати обмеження, враховуючи невтішну статистику, – дізнавався OBOZREVATEL.

Пом'якшення карантину: в чому проблема?

Згідно з даними МОЗ України, станом на 2 червня епідеміологічна ситуація не дозволяє пом'якшити карантин у Києві й п'яти областях. Піти на послаблення обмежувальних заходів дозволяється лише в разі, якщо кількість нових випадків за тиждень складе 12 хворих на 100 тисяч населення.

У Києва цей показник дорівнює 12,17, а 1 червня він і зовсім становив 13,18, що дещо перевищує норму.

Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 2 червня МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на питання OBOZREVATEL, повідомив, що відомство згідно з установленими критеріями визначає кількість заражених за тиждень, і, виходячи зі статистки, рішення повинно ухвалюватися на місцевому рівні.

"У нас достатньо чітко прописані критерії та ознаки пом'якшення карантину. Якщо ми говоримо про кількість хворих, то цей критерій називається инцидентністю, тобто ми визначаємо кількість хворих за останні 7 днів. Уже потім рішення про пом'якшення карантину ухвалює регіональна комісія ТЕБ та НС на основі тієї постанови щодо критеріїв пом'якшення", – підкреслив Степанов.

Максим Степанов "Главком"

Водночас стало відомо, що за рішенням столичної комісії ТЕБ та НС у місті вирішальний показник був збільшений до 24 хворих на 100 тисяч населення. Крім того, змінили і критерій щодо заповнюваності лікарень – до 75%. Так, Київ цілком може рухатися етапами послаблення згідно з планом МОЗ.

Думки розділилися

Питання про недоцільність послаблення карантину в Києві виникло після того, як було озвучено дані про кількість заражених станом на 31 травня. За день показник досяг 81 людини, що заразилася. Після цього мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в місті було зафіксовано спалах захворювання в Свято-Вознесенському Фроловському жіночому монастирі.

Епідеміологи ж кажуть, що локальні піки не повинні впливати на загальну ситуацію по місту й бути причиною відмови від пом'якшення карантину. Лікар Людмила Мухарська зазначила в коментарі OBOZREVATEL, що два дні перевищення норми ще не показник, епідеміологічну ситуацію варто відстежувати протягом 5-7 днів.

"Якщо на цьому проміжку часу цифри не будуть відповідати нормам, тоді є ймовірність розгляду інших заходів, можливо, виникне питання про скасування послаблення. Наскільки відомо, захворюваність у Києві трохи зросла за рахунок спалаху в закритому колективі, а не серед загального населення. Тому ще варто дивитися", – каже вона.

Причин для посилення карантину в Києва поки немає

Не бачить причин для скасування послаблення обмежень і завідувачка лабораторії грипу НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко. Але медикиня підкреслює, що люди повинні дотримуватися всіх визначених заходів безпеки.

"Це (старт третього етапу виходу з карантину. – Ред.) не можна назвати поспішним рішенням, карантин взагалі по-іншому треба було організовувати, не закривати всіх. Але ж боялися, що медична система не впорається. Але від того, що ми всіх закриємо й не будемо спілкуватися, нічого не зміниться. Якщо люди не перехворіли й не мають імунітету, все одно вони в зоні ризику", – сказала вона в коментарі OBOZREVATEL.

Депутат Київради і член постійної комісії з питань охорони здоров'я Олександр Пабат вважає, що послаблення вже не зупинити. Ба більше, за його словами, введення жорсткого карантину в столиці не мало ніякого сенсу, оскільки за цей час столиця так і не підготувалася до його послаблення й можливого зростання захворюваності.

"Карантин ніяк не змінив стан підготовки або готовності до боротьби з коронавірусом. Лабораторії в нас не можуть упоратися з кількістю ПЛР-тестів, а пройшло вже три місяці, чому не налагодили процес? Коли пішли спалахи в інтернатах, будинках для людей похилого віку та інших, як виявилося, ніхто й не думав, що там потрібно масово тестувати людей. А скільки в нас хворіє лікарів, які не пов'язані з хворими на коронавірус", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Що відбувається в Києві зараз

З понеділка, 1 червня, у столиці відкрили:

• дитячі садки (які виконали вимоги й регламенти для безпечної роботи в цій ситуації),

• спортивні комплекси, зали та фітнес-центри,

• дитячі спортивні школи,

• заклади професійно-технічної освіти для випускників та абітурієнтів.

В Україні стартував третій етап ослаблення карантину МОЗ

Водночас Кличко заявив про готовність у разі збільшення кількості хворих на COVID-19 переглянути послаблення карантину й повернутися до обмежень.

"Уряд визначив показники, за якими можна вводити послаблення. Ми ж розробили алгоритм, за яким у разі погіршення епідеміологічної ситуації місто буде вживати заходів і посилювати обмеження", – сказав Кличко.

Поки ж кількість людей, заражених COVID-19 у Києві, перетнула 3000, місто перебуває на другому місці за рівнем захворюваності серед регіонів.