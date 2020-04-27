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27 квітня • оновлено в 21:38
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Спалах коронавірусу стався у ще одному гуртожитку Київщини

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У гуртожитку Петропавлівської Борщагівки Київської області стався спалах коронавірусу COVID-19.

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Поширення почалося з хлопця, у якого не було симптомів, повідомляється на сайті Київської ОДА.

Пішло з безсимптомного носія: у ще одному гуртожитку Київщини стався спалах COVID-19

20-поверхова будівля, в якій проживає 152 особи (в основному іноземні студенти), розташоване по вулиці Оксамитова 18-а. У гуртожитку блокова система, на кожному поверсі розташовано по чотири блоки (на кожні три кімнати спільні кухня і санвузол). Воно належить приватному ВНЗ.

За даними на 27 квітня, захворіло семеро людей, серед яких комендант гуртожитку.

"У ніч на п'ятницю (24 квітня) 22-річному хлопцю стало погано, і він втратив свідомість. Жодних симптомів коронавірусу не було. Однак в лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат", – уточнили в ОДА.

Зазначається, що в той же день тести зробили контактним особам. Станом на 27 квітня, протестовані 20 осіб, ввечері надійшло ще 50 зразків.

За рішенням уряду, вказаний гуртожиток визначено ізолятором. У ньому обмежений доступ для сторонніх, обмежено пересування жителів між поверхами, щодня проводиться температурний скринінг. Також в будівлі проведена дезінфекція.

OBOZREVATEL раніше писав про спалах коронавірусу в гуртожитку міста Вишневе Київської області, де захворіли 79 осіб, в тому числі 16 дітей.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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