Сьогодні отримав позитивний результат тесту

Віталій Кличко Кияни 17:57, 24.10.2020 Оновлено: 18:04, 24.10.2020

Друзі! Коронавірус підкрався в самий незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту:(

Робота мера під час пандемії, звичайно, передбачає постійний ризик. Спілкування з людьми, перевірка лікарень. Зокрема, регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.

Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, – невтішний.

Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому.

Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу!

Бережіть себе!

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Кияни

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