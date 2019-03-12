Сніг і до +18: синоптик дала суперечливий прогноз погоди в Києві

У Києві до кінця доби 12 березня може піти мокрий сніг із дощем. Це обумовлене опадами, які наближаються до столиці із заходу.

У ніч на 13 березня ще будуть заморозки, але вдень температура повітря підвищиться до +7 градусів. Протягом дня буде сонячно. У четвер очікується сильний вітер, а справжнє потепління прийде у вихідні, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

На 16-17 березня синоптики прогнозують до +9... +13 градусів і сонячну суху погоду.

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"У понеділок у столиці потеплішає до +12... +18. Але вже з 20 березня температура повітря знову знизиться", – попередила Діденко.

Погода в Києві 17 березня Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в неділю, 10 березня, розгулявся сильний ураганний вітер. Аналогічна негода спостерігалася й 11 березня.

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