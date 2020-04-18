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18 квітня • оновлено в 15:39
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Смог у Києві: де перевірити якість повітря онлайн

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В останні дні в Києві значно погіршилася якість повітря. Над містом висить смог і відчувається запах гару.

Киян закликали закрити вікна і не виходити на вулицю. Але перевірити якість повітря можна онлайн, не виходячи з дому.

Смог у Києві: де перевірити якість повітря онлайн

Рейтинг IQAir

Рейтинг міст за якістю повітря і забруднення атмосфери. Вимірюється в балах AQI (Індекс якості повітря). Уже кілька днів Київ займає в цьому антирейтингу перше місце.

Смог у Києві: де перевірити якість повітря онлайн

iqair.com

Telegram-бот "Якість повітря у Києві"

Цей бот в листопаді 2018 року запустив київський розробник Любомир Мілевський. Він обробляє дані від датчиків PurpleAir. Можна вибрати район проживання або вислати свої координати.

Забруднення вимірюється за американським стандартом EPA, у нього чотири рівні: 0-50 – все добре, 51-100 – ризик для здоров'я незначний, 101-150 – є ризик для здоров'я, краще не гуляти довго, більше 150 – небезпечно.

Смог у Києві: де перевірити якість повітря онлайн

Скрін

Чат-бот SaveEcoBot

Проект дніпровських активістів з групи Save Dnipro. Працює в Facebook Messenger і Telegram. Він показує рівень забруднення повітря не тільки в столиці, а й у всіх областях України.

Смог у Києві: де перевірити якість повітря онлайн

Скрін

Онлайн-карта Windy.com

Це карта погоди, але якщо в настройках вибрати пункт Air Quality, можна перевірити стан повітря в своєму місті за такими параметрами як NO2, тверді частинки до 2,5 мкм, аерозоль і озоновий шар.

Смог у Києві: де перевірити якість повітря онлайн

windy.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Київ
Тег
Екологія
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