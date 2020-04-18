Смог у Києві: де перевірити якість повітря онлайн

В останні дні в Києві значно погіршилася якість повітря. Над містом висить смог і відчувається запах гару.
Киян закликали закрити вікна і не виходити на вулицю. Але перевірити якість повітря можна онлайн, не виходячи з дому.
Рейтинг IQAir
Рейтинг міст за якістю повітря і забруднення атмосфери. Вимірюється в балах AQI (Індекс якості повітря). Уже кілька днів Київ займає в цьому антирейтингу перше місце.
iqair.com
Telegram-бот "Якість повітря у Києві"
Цей бот в листопаді 2018 року запустив київський розробник Любомир Мілевський. Він обробляє дані від датчиків PurpleAir. Можна вибрати район проживання або вислати свої координати.
Забруднення вимірюється за американським стандартом EPA, у нього чотири рівні: 0-50 – все добре, 51-100 – ризик для здоров'я незначний, 101-150 – є ризик для здоров'я, краще не гуляти довго, більше 150 – небезпечно.
Скрін
Чат-бот SaveEcoBot
Проект дніпровських активістів з групи Save Dnipro. Працює в Facebook Messenger і Telegram. Він показує рівень забруднення повітря не тільки в столиці, а й у всіх областях України.
Скрін
Онлайн-карта Windy.com
Це карта погоди, але якщо в настройках вибрати пункт Air Quality, можна перевірити стан повітря в своєму місті за такими параметрами як NO2, тверді частинки до 2,5 мкм, аерозоль і озоновий шар.
windy.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Київ і область 16 квітня накрило густим пилом, зірвався потужний ураган. В той же день в столиці України зафіксували продукти горіння в повітрі.
Києв 16 квітня став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Спочатку максимальний показник забруднення був зафіксований в діапазоні 238 AQI.
Пізніше рівень забруднення повітря в українській столиці досяг дуже високих показників. За годину він піднявся до 380 AQI.
Через смог і пилові бурі в Києві багато хто занепокоївся, чи не стали причиною забруднення повітря пожежі в Чорнобильській зоні.
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