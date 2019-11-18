Смертельна ДТП з мажоркою: як сім'я з Полтави відчайдушно бореться за справедливість

Страшна ДТП уПолтаві, де Mercedes під керуванням власниці ресторанного бізнесу Наталії Саєнко на смерть збив на "зебрі" 15-річного Артема Левченко, викликала сильний резонанс.

Виявилося, що рідні Артема вже більше року "вигризають" справедливість.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Mercedes збив 15-річного Артема Левченко на пішохідному переході. Школяр помер через два місяці в лікарні.

Дивне розслідування

18 листопада відбулося судове засідання, на якому в якості свідка допитали одного з патрульних поліцейських, який був на місці ДТП. Правоохоронець розповів, що боді-камера на місці події не працювала, а свідків вони не опитували.

Про це OBOZREVATEL розповів адвокат потерпілих Дмитро Семеха.

Але це далеко не все "ляпи" силовиків. Семеха зазначив, що на сьогоднішній день п'ять слідчих були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, а щодо деяких силовиків Державне бюро розслідувань відкрило кримінальні провадження за ст. "приховування злочину" і "халатність".

15-річний Артем Левченко Facebook Наталії Левченко

Ось що відомо про хід досудового розслідування, яке тривало близько восьми місяців:

За словами Дмитра Семехи, на початковій план-схемі ДТП не було вказано місце, де лежав Артем. "Це найпростіше питання, яке дає розуміння, що слідство не було об'єктивним", – зазначив адвокат. На місці події, за словами захисника, правоохоронці нікого не опитали. У підсумку левову частку свідків знайшли самі батьки (з 30 чоловік близько 25-ти знайшли матір і батько Артема). Перші свідки були опитані через чотири дні. Це при тому, що ДТП була резонансною: центр міста, пішохідний перехід, школяр. Патрульні дозволили чоловікові Наталії Саєнко забрати відеореєстратор з "мерса". Про це чоловік сам розповів на суді (див. відео).

Пристрій було повернуто на наступний день, але вже з порожньою картою. Адвокат потерпілих вважає, що флеш-карта була замінена на нову, і захист спробує це довести.

Місце ДТП 0532.ua

Місце ДТП poltava.to

В цілому ситуація з ДТП, за його словами, вимальовується досить неоднозначна і прокуратура з поліцією зайняли "мегапасивну позицію". В результаті чи то недоробки, то чи навмисних дій, батьки загиблого школяра опинилися в ситуації, коли їм доводиться в буквальному сенсі "вигризати" кожний доказ.

Батьки загиблого сина: "Нема сил!"

Батько і мати впевнені, що розгляд справи намагаються затягувати. "Таке враження, що нас беруть змором. Якщо раніше ти був зібраний, то через деякий час вже немає сил ні фізично, ні психоемоційно витримати такий забіг", – розповіла OBOZREVATEL Наталія Левченко

Що стосується водія Mercedes Наталії Саєнко, то на думку Левченко ніяких спроб висловити своє ставлення до події вона не побачила.

"Бачимося тільки в залі судових засідань. Вона мовчить. Тільки адвокати виступають. Якогось каяття я не бачу", – розповіла мати хлопця

Наталя Саєнко на одному з судових засідань kolo.news

За словами Левченко, після ДТП позашляховик під керуванням Саєнко зупинився тільки метрах в 50-ти за "зеброю". Не було і слідів гальмування. Вийшовши з авто, водій не підійшла до дитини, а почала телефонувати. Результати радіорозвідки, які запросили батьки Артема показали, що дзвінки були чоловікові, матері, охоронцеві. Але не в "швидку".

У той же час за даними ЗМІ Саєнко не вперше вчиняє ДТП. У 2016 році Полтавський суд зобов'язав жінку заплатити 3,5 тис. Грн штрафу за нетверезе водіння автомобіля.

Вбивчі цифри

Як повідомляв OBOZREVATEL,

за 10 місяців 2019 року в Україні трапилося 122 354 ДТП. У результаті аварій загинуло 2 716 осіб і постраждали 26 739.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2018 році показник смертності в Україні в ДТП склав 13,7 смертей на 100 тисяч осіб. Наша країна займає 104 місце за цим фактором.

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