"Слабоумство і відвага": під Києвом автоледі ненавмисно застрягла в багатті і спалила дотла Toyota

В с. Пухівка Броварського району Київської області дівчина ненавмисно заїхала на своєму авто в багаття, у результаті чого машина вигоріла.

"Дама на вказаному авто, якимось чином наїхала на вогнище. (За її словами) і сіла на пузо, і не змогла виїхати. Підсумок - згорів автомобіль", - пише в своєму Facebook журналіст Владислав Антонов.

У мережі посміялися з цієї безглуздої ситуації.

"Конкурс: недоумство і відвага триває", "Так, хороша була Тойота!", "Замерзла може?))", "Івана Купайла - нова версія!", "Премія Дарвіна", - іронізують користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня в Запорізькій області автомобіль згорів разом із водієм.