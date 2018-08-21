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"Слабоумство і відвага": під Києвом автоледі ненавмисно застрягла в багатті і спалила дотла Toyota

2.6тЧитати новину російською

В с. Пухівка Броварського району Київської області дівчина ненавмисно заїхала на своєму авто в багаття, у результаті чого машина вигоріла.

"Дама на вказаному авто, якимось чином наїхала на вогнище. (За її словами) і сіла на пузо, і не змогла виїхати. Підсумок - згорів автомобіль", - пише в своєму Facebook журналіст Владислав Антонов.

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У мережі посміялися з цієї безглуздої ситуації.

"Конкурс: недоумство і відвага триває", "Так, хороша була Тойота!", "Замерзла може?))", "Івана Купайла - нова версія!", "Премія Дарвіна", - іронізують користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня в Запорізькій області автомобіль згорів разом із водієм.

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Тема
автоприколи
Місце
Україна
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