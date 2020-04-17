Скинули 240 тонн води: рятувальники розповіли про нову пожежу в Чорнобилі

У п'ятницю, 17 квітня, в Чорнобильській зоні зафіксували нові осередки загоряння, які були повністю погашені.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, рятувальники спостерігали тління трав'яного настилу, пеньків і деревини в осередках пройдених вогнем.

"Інженерною технікою створено 290 км мінералізованих смуг. До гасіння від ДСНС залучена 1 тисяча осіб особового складу і 106 одиниці техніки (в тому числі 3 вертольоти і 2 літаки, якими 16 квітня здійснено 114 скидів – 240 т води)", – йдеться в повідомленні.

Пожежа в ЧАЕС

Рятувальники відзначили, що ведуться роботи з гасіння на території Корогодського, Котовського, Дитятківського і Денісовецького лісництв.

Додамо, що на місце надзвичайної події прибув мер Києва Віталій Кличко, який заявив про повну ліквідацію пожежі.

"Рано вранці поїхав в зону відчуження, щоб перевірити, чи продовжуються там пожежі і який зараз радіаційний фон. Радіаційний фон в зоні відчуження нижче допустимої норми і складає 0.12 мікрозівертів", – повідомив він в Facebook.

Кличко додав, що значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж в Київській області, і в напрямку Житомира.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Київ став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.