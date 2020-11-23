Скільки тестів на коронавірус роблять у Києві: названо цифри

Показник тестування в Києві – найвищий в Україні та становить понад 350 тестів на 100 тисяч жителів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, зазначивши, що в комунальних медустановах і лабораторному центрі з початку пандемії досліджували майже 227 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР, а методом ІФА – майже 80 тисяч тестів.

Він розповів, що продовжують працювати і мобільні бригади медиків, які забирають зразки матеріалу для дослідження в пацієнтів вдома.

З початку роботи вони відібрали майже 139 тисяч зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві коронавірус перетнув позначку в 60 тисяч заражених, за 22 листопада – 1212 випадків.