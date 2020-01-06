Скандал з "русскім міром" в Києві: поліція відпустила активістів

Поліція відпустила Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Митрошиною.

Про це в Facebook повідомила група "Відсіч", опублікувавши гнівний пост з збуреннями і заявивши, що "це ще не кінець".

"В Україні чомусь, медом намазано російському сміттю. Напевно, завдяки прекрасній малоросійської аудиторії, її неперевершеним смакам і високим цінностям", – сказано в повідомленні.

Поліція також підтвердила, що відпустила чоловіків. Відзначається, що за фактом інциденту було складено три адміністративні протоколи за хуліганство.

Повідомляється, що Овчаренко і Кальницький "порушували громадський порядок", за що їх і доставили у відділок.

У пресслужбі партії "Голос" відреагували на інцидент і заявили, що нардеп Соломія Бобровська готує запит в СБУ з метою з'ясувати, як блогерка з РФ, яка незаконно відвідувала окупований Крим, потрапила в Україну.

facebook.com/vidsich

facebook.com/vidsich

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно також російський опозиційний політик Ірина Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, планувала виступити на форумі в Києві.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся