Головна Новини
6 січня • оновлено в 20:51
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Скандал з "русскім міром" в Києві: поліція відпустила активістів

3.2т
Читати матеріал російською

Поліція відпустила Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Митрошиною.

Про це в Facebook повідомила група "Відсіч", опублікувавши гнівний пост з збуреннями і заявивши, що "це ще не кінець".

"В Україні чомусь, медом намазано російському сміттю. Напевно, завдяки прекрасній малоросійської аудиторії, її неперевершеним смакам і високим цінностям", – сказано в повідомленні.

Новини
"Все перетворюється на ла*но!" У мережі показали реалії "русского міра" в Донецьку

Поліція також підтвердила, що відпустила чоловіків. Відзначається, що за фактом інциденту було складено три адміністративні протоколи за хуліганство.

Повідомляється, що Овчаренко і Кальницький "порушували громадський порядок", за що їх і доставили у відділок.

У пресслужбі партії "Голос" відреагували на інцидент і заявили, що нардеп Соломія Бобровська готує запит в СБУ з метою з'ясувати, як блогерка з РФ, яка незаконно відвідувала окупований Крим, потрапила в Україну.

Скандал з "русскім міром" в Києві: поліція відпустила активістів

facebook.com/vidsich

Скандал з "русскім міром" в Києві: поліція відпустила активістів

facebook.com/vidsich

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно також російський опозиційний політик Ірина Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, планувала виступити на форумі в Києві.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
39
8
Смішно
2
Цікаво
17
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Устинов Иван
Устинов Иван
мама вызывай ментов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Устинов Иван
Устинов Иван
модератор не будь скотом........... смерть активистам
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Устинов Иван
Устинов Иван
я надеюсь активистам ноги прострелили
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги