Систему автоматичної фіксації порушень ПДР тестуватимуть у Києві – Шевченко

У МВС відзвітували про завершення підготовки до впровадження системи автоматичної фіксації порушень ПДР. У тестовому режимі систему незабаром запустять у Києві.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив речник МВС Артем Шевченко.

"МВС України вже на фінішній прямій у впровадженні багатостраждальної системи автоматичної фіксації порушень ПДР на українських дорогах. Почнемо з Києва як з найбільшого міста. Розраховуємо на допомогу місцевих влад", - зазначив він.

Очільник департаменту комунікацій МВС також показав, як виглядатиме столичний "мозок" системи - центр, де збиратиметься та аналізуватиметься весь масив даних, зібраних системою.

"Це - своєрідний "центр керування польотами". Сюди стікається вся інформація з поки що 20 камер (буде більше) у столиці, яку оброблять поліцейські Патрульної поліції України. Саме тут формуватимуться так звані "листи щастя", тобто постанови про адмінправопорушення, які поштою присилатимуть правопорушникам", - пояснив Шевченко.

Він також навів вражаючі дані щодо кількості зафіксованих порушень.

"А літають на столичних дорогах страшне як. Зверніть увагу на останнє фото: два десятки камер з початку доби 14 лютого на 11:29 зафіксували 38528 порушень тільки швидкісного режиму автомобілями", - написав Шевченко.

Речник МВС також закликав водіїв дотримуватися правил дорожного руху - не тільки задля того, аби не отримати штраф, а й задля власної безпеки.

"Скидайте швидкість. Не забувайте про обмеження 50 км/год у місті та 80 км/год тільки на окремих ділянках міста і суто у теплу пору року. Скоро все це запрацює. Поки що режим роботи тестовий. Але альтернативи цій системі немає. Доведено усіма цивілізованими країнами світу. Скоро до них доєднається Украіна", - резюмував Шевченко.

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