''Син дуже її любив'': що відомо про матір, яка втопила своїх дітей у Києві

36-річна Катерина Бабкіна, яку зізналася в утопленні своїх дітей у Дарницькому озері у Києві, до останнього ходила з малюками на ковзанку. І їхня сім'я здавалася дуже щасливою.

На столичній ковзанці "Крижинка" розповіли OBOZREVATEL, що жінка завжди чекала доньку — 6-річну Аню після тренування, зазвичай вони втрьох із 4-річним сином Данею пили чай у кафе.

"Ми коли фото побачили, в шоці були. Батьки думають, що у неї щось сталося з головою. Завжди дуже спокійна, усміхнена мама. Після тренування вона в кафе їм купувала чай, солодощі, вони разом сиділи, сміялися. Хлопчик у неї з рук не злазив, дуже любив маму. Вони дуже чисті, охайні, видно було, що мама їх доглядає", — розповіла одна із працівниць на ковзанці.

Після тренування мама купувала їм солодощі у кафе dtp.kiev.ua

В кінці минулого тижня на ковзанку приходив батько дітей. "Раніше ми його тут не бачили, вони тільки з мамою були. Тато навіть не знав, у якого тренера дочка займається. Показував фото малюків і питав, чи не бачили ми їх", — додає працівниця.

У дитячому садку Дарницького району, де Катерина Бабкіна кілька років працювала вихователькою, коментувати ситуацію не захотіли.

Даня у мами з рук не злазив kyivoperativ.info

Щоправда, знайома Катерини, стиліст Олена Фокіна, розповіла, як жила в останні роки Бабкіна. За її словами, чоловік Катерини був молодший за неї на кілька років. Він привіз її до Києва, де у неї не було ні рідних, ні друзів. І вона весь час боялася його втратити, намагалася змінити свою зовнішність, доглядати за собою, вчилася сама робити макіяж. Однак сталося те, чого вона найбільше боялася — чоловік пішов до іншої. Друга дружина — молода, симпатична блондинка. Катерина дуже важко переживала це розставання.

Facebook Катерини Бабкіної

Facebook Катерини Бабкіної

Facebook Катерини Бабкіної

Facebook Катерини Бабкіної

У поліції Києва кажуть, що поки проводять експертизу стану жінки. "З нею працює зараз багато фахівців: слідчі, психолог, психіатр. Результати будуть відомі хіба що в кінці тижня", — повідомила OBOZREVATEL заступник спікера столичної поліції Яна Неруш. Наразі відкрите провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох і більше людей). Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, 29 жовтня жінці оголосили підозру в умисному вбивстві двох осіб.