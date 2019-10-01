У Києві обрали 7 головних "чудес": що потрапило в список

У Києві обрали переможців в номінації "7 чудес Києва", яка є частиною вседержавної акції "7 чудес України", започаткованої Фондом Миколи Томенка "Рідна країна".

Туди увійшли не тільки архітектурні шедеври, а цілі вулиці та історичні місцевості. OBOZREVATEL пропонує увазі читачів переможців та їхню історію.

1.Андріївська церква та Андріївський узвіз

Найпопулярніша нині у туристів вулиця за часів Київської Русі сполучала Старий Київ з ремісницьким та купецьким Подолом. На цій вулиці в різні часи мешкали письменники Михайло Булгаков та Григір Тютюнник, патріарх Мстислав, композитор Олександр Кошиць.

Андріївський узвіз називають українським Монмартром, адже тут розташовані майстерні художників, мистецькі салони та галереї, численні ятки з прикрасами та сувенірами. На початку узвозу, біля Андріївської церкви – чудовий пам’ятник героям п’єси М. Старицького "За двома зайцями" Проні Прокопівні та Свириду Голохвастову.

Як стверджує легенда, на місці Дніпра було море. Коли святий Андрій Первозванний поставив хрест на горі, де нині височіє Андріївська церква, море відступило. Щойно тут у середині XVIII ст. почали будувати церкву (за проектом архітектора Ф.-Б.Растреллі), як під нею відкрилася криниця. Церква зберегла не лише автентичні архітектурні форми, а й внутрішнє оздоблення. Її окраса – розкішний іконостас із 39 іконами.

2. Будинок з химерами

Це чи не найвідоміша і справді химерна київська споруда. Побудована у стилі модерн як втілення уяви відомого архітектора Владислава Городецького на початку XIX століття. З вулиці Банкової має три поверхи, від театру ім.І.Франка – шість. На фасаді – розкішні фігури дівчат верхи на рибах, а також дельфінів, крокодилів, орлів, слонів і різних інших створінь.

В одній з кімнат – підводний світ із затонулими кораблями, де центр стелі прикрашає ліпнина у вигляді спрута, чиї щупальця виконані у вигляді сплетіння раковин, морських зірок, рослин. Усі вони розфарбовані в різні кольори та вкриті шаром перламутру. Ліпнина в їдальні зображує всіляку городину – часник, артишоки, буряк і багато іншого. Між 4 і 5 поверхами на сходах – електричний світильник у вигляді гігантського сома, який працює досі. Нині в Будинку з химерами розташована Мала резиденція президента України. Попри наполягання громадськості, для огляду ця перлина архітектури залишається малодоступною.

3.Видубицький монастир

Один із найдавніших українських монастирів, заснований у ХІ столітті сином Ярослава Мудрого – Всеволодом. Під монастирем розташовані Звіринецькі печери, де селилися перші християни ще до хрещення Русі-України князем Володимиром Великим.

У цьому монастирі ігумен Сильвестр завершив другу редакцію "Повісті временних літ". Біля монастирської Михайлівської церкви збиралося в похід давньоруське військо. У монастирі Володимир Мономах зберігав свою велику бібліотеку.

За гетьманування Івана Мазепи монастир взяв під свою опіку полковник Михайло Миклашевський, який побудував Георгіївський собор – шедевр українського бароко. Тоді ж були зведені храм Преображення Господнього, трапезна та дзвіниця. Окраса собору – великий яскравий іконостас, замовлений дружиною гетьмана Данила Апостола – Уляною Іскрицькою. На території монастиря розташований некрополь, де поховані меценати Богдан і Варвара Ханенки, відомий педагог К.Ушинський, вчений-гідротехнік М.Лелявський.

4.Володимирський собор

Кафедральний собор Української Православної Церкви (КП) був зведений наприкінці XIX ст. до 900-річчя хрещення Київської Русі. Остаточний проект відомого в Києві архітектора О.Беретті. Гроші на побудову собору збирали віряни всієї тодішньої імперії.

Володимирський собор tourskiev.com.ua

Одна з головних цінностей храму – унікальні розписи. Це, зокрема, фрески В.Васнецова, М.Врубеля, М.Нестерова, В.Котарбінського, братів Свєдомських. До речі, одна з незбагненних таємниць собору: на "Розп’ятті Ісуса Христа" роботи Вільгельма Котарбінського обличчя Ісуса стовідсотково ідентичне із зображенням на Туринській Плащаниці. При тому, що собор був освячений у 1896р., а зображення на Плащаниці ідентифіковане 1898-го.

5. Києво-Могилянська академія та Старий Поділ

"Родзинки" Подолу –фонтан "Самсон" (перша гідротехнічна споруда); Церква Богородиці Пирогощої, що про неї згадував у ХІІ ст.автор "Слова о полку Ігоревім"; Контрактова площа, де від 1798 -го до 1929 р. відбувалися велелюдні ярмарки за участі купців мало не зі всього світу.

На другому поверсі Контрактового будинку провадилися концерти західноєвропейських вокалістів та музикантів, на яких бували Т.Шевченко, О.Пушкін, М.Гоголь, О. де Бальзак.

Церква Богородиці Пирогощої Офіційний сайт церкви

Потребують відновлення перлини Подолу – Гостиний двір та Магістрат, який є пам’яткою українського самоврядування.

На головну площу Подолу виходять фасади Києво-Могилянської академії, яка тривалий час була єдиним вищим загальноосвітнім всестановим навчальним закладом України, Східної Європи, всього православного світу.

Академія була заснована на базі Київської братської школи, якій подарувала приміщення меценатка Галшка Гулевичівна. Історія "Могилянки", що стала академією 1658 р., тісно пов’язана з ім’ям Київського митрополита Петра Могили, який створив тут систему освіти за зразком єзуїтської – з вивченням понад 30 предметів. Тут навчалися майбутні гетьмани П.Дорошенко, І. Самойлович, І. Мазепа, П.Орлик, Д.Апостол, П.Полуботок. Академію двічі закривали – за царської та радянської влад. Відродилася "Могилянка" у 1992р.

6. Києво-Печерська лавра

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник – найбільший музейний комплекс України, де розташовано 144 споруди, 122 з яких – пам’ятки історії та культури. Серед них – 2 унікальних підземних комплекси, храми, пам’ятки архітектури XI–XIX ст., численні виставкові приміщення.

Лавра була заснована як печерний монастир у 1051 р. У ХІ ст. монастир став центром поширення і утвердження християнства у Київській Русі.

Лавра багато чим завдячує гетьманові І.Мазепі, адже його коштом тут були зведені мури навколо монастиря, храм Всіх Святих, церква-вежа (відома як Мазепинська),відновлені найдавніші Велика Успенська та Троїцька надбрамна церкви.

За ініціативи Фонду Миколи Томенка "Рідна країна" та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2017р. було презентовано проект відновлення Мазепинської вежі й створення у ній музею Івана Мазепи.

Раніше, у 2014 р., на території лаври, на місці, де Тарас Шевченко 1846 р. створив сепію із зображенням Церкви Всіх Святих – з ініціативи Фонду було встановлено памʼятний знак. У 2015 р. був започаткований проект з відновлення надгробного пам’ятника князю Костянтинові Острозькому, зруйнованого внаслідок підриву Успенського собору в листопаді 1941 р.

7.Софія Київська

Заснування собору Святої Софії літописці згадують і під 1017, і під 1037 роками, а будівничим собору називають князя Ярослава Мудрого. У стінах Святої Софії відбувалися урочисті посадження на князівський престол, церковні собори, укладання міждержавних угод. Тут творили літописці й була перша бібліотека.

У Софійському соборі зберігається найбільше у світі зібрання унікальних мозаїк і фресок першої чверті ХІ ст. Насамперед – всесвітньо відомий мозаїчний образ Божої Матері Оранти, яку називають Непорушною Стіною Києва.

Тут багато і світських фресок, серед яких – парадний вихід сім’ї Володимира Великого.

Нещодавно керівник Фонду "Рідна країна" та засновник всеукраїнської акції "7 чудес України" Микола Томенко анонсував початок нового етапу акції, який матиме назву "7 чудес України: малі батьківщини великих українців". Проект має на меті розповісти про відомих людей у тих місцях, де вони народились, виховувалися, творили, де формувався їхній світогляд.

"Нині гуманітарна політика набуває такого собі розважального характеру. Це становить небезпеку для сакральних місць українського народу. Ми хочемо зупинити таку практику. Тому вкрай важливо нагадувати українцям і владі про значення та масштаби нашої славетної історії", – говорить Микола Томенко.

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