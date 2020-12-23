На Київ обрушився сильний снігопад: на дорогах затори. Фото та відео

Олег Тимченко Кияни 13:46, 23.12.2020 Оновлено: 14:12, 23.12.2020

У Києві 23 грудня через сильний снігопад паралізував рух на дорогах та погіршилася видимість.

Як повідомили у пресслужбі КП Київавтодор, на вулицях міста для прибирання снігу задіяно 371 одиниць спецтехніки (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

Також у складі 71 бригади вручну розчищають вулиці 480 співробітників комунальних служб

"Особливу увагу приділяємо зупинкам громадського транспорту, сходам, спускам та підйомам у підземних та надземних пішохідних переходах. З метою превентивної обробки протягом ночі та на світанку були використані 313,4 тонн солі, 226,9 тонн піщано-сольової суміші та 104,2 тонн рідких хлоридів", – уточнили в прес-службі.

За даними Google Maps, рух автомобілів ускладнено як на більшості доріг Києва, так і на в'їзді у столицю. Крім того, стихія спровокувала зростання кількості дорожньо-транспортних пригод.

Вулиці засипає снігом.
сьогодні
Через сніг видимість сильно впала.
На Київ обрушився снігопад.
Спецтехніка працює з ночі.
Київавтодор
Комунальники обробляють зупинки громадського транспорту.
Київавтодор
Місто прибирають 371 одиниць спецтехніки.
Київавтодор
Дороги посипають реагентами.
Київавтодор
Київ паралізували численні затори.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві в середу, 23 грудня, прогнозували мокрий сніг, у зв'язку з цим на дороги міста була виведена спецтехніка. Уже вранці, місто був скутий численними пробками.

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