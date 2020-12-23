На Київ обрушився сильний снігопад: на дорогах затори. Фото та відео

У Києві 23 грудня через сильний снігопад паралізував рух на дорогах та погіршилася видимість.

Як повідомили у пресслужбі КП Київавтодор, на вулицях міста для прибирання снігу задіяно 371 одиниць спецтехніки (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

Також у складі 71 бригади вручну розчищають вулиці 480 співробітників комунальних служб

"Особливу увагу приділяємо зупинкам громадського транспорту, сходам, спускам та підйомам у підземних та надземних пішохідних переходах. З метою превентивної обробки протягом ночі та на світанку були використані 313,4 тонн солі, 226,9 тонн піщано-сольової суміші та 104,2 тонн рідких хлоридів", – уточнили в прес-службі.

За даними Google Maps, рух автомобілів ускладнено як на більшості доріг Києва, так і на в'їзді у столицю. Крім того, стихія спровокувала зростання кількості дорожньо-транспортних пригод.

Вулиці засипає снігом. сьогодні

Через сніг видимість сильно впала.

На Київ обрушився снігопад.

Спецтехніка працює з ночі. Київавтодор

Комунальники обробляють зупинки громадського транспорту. Київавтодор

Місто прибирають 371 одиниць спецтехніки. Київавтодор

Дороги посипають реагентами. Київавтодор

Київ паралізували численні затори.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві в середу, 23 грудня, прогнозували мокрий сніг, у зв'язку з цим на дороги міста була виведена спецтехніка. Уже вранці, місто був скутий численними пробками.