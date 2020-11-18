Стало відомо, скільки співробітників швидкої допомоги в Києві перехворіли COVID-19

Анна Прийма Кияни 13:54, 18.11.2020

За час пандемії з 2600 співробітників бригад швидкої допомоги в Києві COVID-19 перехворіли 86 осіб.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" повідомив керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолій Вершигора.

"Іноді буває так, що швидка приїжджає на виклик і від пацієнта вже дізнається, що у нього підтверджений COVID-19. Бригада наділу тільки рукавички і маски, а потрібно було одягнути костюм. Звичайно, тоді вся бригада після такого виклику йде на самоізоляцію. Зараз на одну-дві бригади менше, тому що пацієнти повинні чесно сказати, що з ними трапилося ", – зазначив він.

За словами медика, за день швидкі виконують близько 1700 викликів, приблизно 600 з них йде на госпіталізацію.

"Якщо іноді ми довго їдемо, то це не на надзвичайної ситуації, а до пацієнта з температурою, позитивним тестом на коронавірус. У цьому випадку бригада повинна захистити себе, тому час, можливо, йде на те, щоб одягнути засоби індивідуального захисту", – підкреслив Вершигора.

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