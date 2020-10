Шварценеггер привітав Кличка з лідерством на виборах мера Києва. Фото

Кіноактор, ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер привітав мера Києва Віталія Кличка з ймовірною перемогою на виборах міського голови.

На своїй сторінці у Facebook, очільник столиці опублікував листівку з результатами екзит-полу, згідно з якими він набирає 50,2% голосів та привітаннями Шварценегера.

"Vitaliy congratulations! I am so proud of you. All the best, your friend Arnold" (Віталію, вітаю! Я так пишаюся тобою. Усього найкращого, твій друг Арнольд" – Ред.) – підписана листівка.

Кличко зауважив, що Шварценеггер переніс операцію на серці – йому замінили клапан аорти, однак він все одно слідкує за ситуацією в Україні.

"Друзі! Кілька днів тому моєму другу Арні зробили операцію на серці. Поставили новий аортальний клапан. Але він сильний і переможець! Почувається добре. І слідкує за подіями в Україні", – сказано у повідомленні.