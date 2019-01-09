Шукали з Різдва: у центрі Києві дитина скоїла самогубство

Київська поліція у дворі бізнес-центру знайшла труп дитини. Загиблим виявився 15-річний хлопець, який пішов з дому на Різдво і пропав.

Тіло загиблого Романа Сухачева виявили за адресою вулиця Велика Житомирська, 24, передає "Інформатор".

Очевидці трагедії повідомили, що вони побачили тіло хлопчика на землі і відкрите вікно на п'ятому поверсі бізнес центру "Панорама". За непідтвердженою інформацією, він міг хворіти на аутизм. Попередня причина смерті – самогубство.

Прибулі на місце медики "швидкої допомоги" тільки констатувала смерть. На місце приїхали батьки хлопчика, які впізнали його.

По периметру події працювала слідчо оперативна група, деталі події з'ясовуються.

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