Школи з "червоних" зон на Київщині після канікул перейдуть на дистанційне навчання

Учнів шкіл Київської області, розташованих у "червоних" карантинних зонах з коронавірусу, після завершення осінніх канікул переведуть на дистанційну форму навчання.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації, пише "Інтерфакс-Україна".

Установи дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі.

Станом на 26 жовтня, в області закрито на карантин 14 дитсадків: у Миронівській, Баришівській, Фурсівській, Узинській ОТГ, а також у Згурівському, Сквирському, Яготинському, Тетіївському та Таращанському районах.

Рішення про тимчасове припинення їхньої роботи ухвалено територіальними комісіями з питань ТЕБ та НС через виявлення випадків захворювання на COVID-19 серед дітей або працівників цих установ.

Особи, які були в контакті з хворими, перебувають на самоізоляції.

Як повідомив OBOZREVATEL, з понеділка, 26 жовтня, в Україні почав діяти новий розділ на карантинні зони, визначений згідно з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Його ввели на 14 днів.