Шабуніну спалили будинок у Києві. Фото з місця
Керівнику громадської організації "Центр протидії корупції", активісту Віталію Шабуніну невідомі вночі 23 липня підпалили будинок по вулиці Ентузіастів у Києві.
Про це він сам повідомив у Facebook, зазначивши, що в результаті НП ніхто не постраждав, а також опублікувавши фото згорілого помешкання (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Ніхто не постраждав: нас із дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", – написав активіст.
Шабунін також додав, рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з’єднання у його будинку, тож, переконаний він, це був "замовний підпал".
"Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше", – підкреслив активіст.
Нагадаємо: Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, він також входить до Нацради з питань антикорупційної політики.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ВО "Батьківщина" заявила про політичний тиск після підпалу будинку голови Костопільської районної ради та Костопільської районної організації партії в Рівненській області Сергія Ткачука.