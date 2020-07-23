Шабуніну спалили будинок у Києві. Фото з місця

Керівнику громадської організації "Центр протидії корупції", активісту Віталію Шабуніну невідомі вночі 23 липня підпалили будинок по вулиці Ентузіастів у Києві.

Про це він сам повідомив у Facebook, зазначивши, що в результаті НП ніхто не постраждав, а також опублікувавши фото згорілого помешкання (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Ніхто не постраждав: нас із дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", – написав активіст.

Шабунін заявив про підпал його будинку в Києві (Facebook Vitaliy Shabunin)

Шабунін також додав, рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з’єднання у його будинку, тож, переконаний він, це був "замовний підпал".

У результаті НП ніхто не постраждав (Facebook Vitaliy Shabunin)

"Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше", – підкреслив активіст.

Активіст упевнений, що його будинок на Ентузіастів підпалили навмисне (Facebook Vitaliy Shabunin)

Нагадаємо: Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, він також входить до Нацради з питань антикорупційної політики.​

Пост Шабуніна (Facebook Vitaliy Shabunin)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ВО "Батьківщина" заявила про політичний тиск після підпалу будинку голови Костопільської районної ради та Костопільської районної організації партії в Рівненській області Сергія Ткачука.