Секретар Київради подав у відставку

У понеділок, 29 липня, заступник мера Києва і секретар Київської міської ради Володимир Прокопів подав у відставку.

Про це він заявив у коментарі LB.ua, зазначивши, що написав заяву про складання повноважень секретаря Київради в зв'язку з тим, що він очолить київську міську організацію партії "Європейська солідарність" для підготовки до місцевих виборів.

"Ще коли мер подавав мене на посаду секретаря, у мене була домовленість, що як тільки у мене буде конфлікт інтересів, я напишу заяву про складання повноважень. Що я і зробив сьогодні", – розповів Прокопів.

Володимир Прокопів КіевВласть

Відзначимо, мер Києва Віталій Кличко заяву, яка повинна бути зачитана на наступному засіданні міськради, поки що не підписав.

Прокопів два рази обирався депутатом Київради. Посаду секретаря він займав з 1 грудня 2015 року.

На дострокових виборах до Верховної Ради балотувався від "Європейської солідарності" по округу №211 в Києві, але в новий парламент не пройшов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві звільнили главу Дарницької районної адміністрації Сергія Леваду і главу Деснянської РДА Геннадія Заболотного.

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