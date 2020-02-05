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7 лютого • оновлено в 09:07
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"Щоб знала, як рот відкривати!" У Києві підлітки по-звірячому побили школярку. Відео 18+

5.4т
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У Києві в дворі неподалік від людного перехрестя між магазинами й гаражами на Борщагівці двоє школярок побили молодшу ученицю: почалося все з ляпаса і звинувачень у поширенні чуток, далі посипалися сильніші удари. Водночас ще одна знімала все на телефон.

Відео такої дівочої розправи миттю розлетілося в соцмережах із підписом "Суворі підлітки зі столичної Борщагівки". Як йдеться в сюжеті ТСН, потерпілою виявилася 9-класниця Настя, яка через таку популярність тепер ще дужче боїться йти до школи (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що в навчальному закладі про запис уже знають, проте коментувати не хочуть, запевняючи, правда, що без реакції учнівський конфлікт не залишать.

У Києві підлітки побили школярку

У Києві підлітки побили школярку

Скриншот із відео

За словами самої Насті, це трапилося декілька днів тому, проте розголосу ситуація отримала, коли ролик потрапив у мережу. Його переглянули тисячі користувачів, і більшість із них таку жорстокість ганьблять.

Батьки дівчини звернулися до поліції. Вони стверджують, мовляв, до цього сподівалися, що конфлікт був несерйозним. А в школі таку пильну увагу до доньки проявляли через те, що вона новенька.

У Києві підлітки побили школярку

У Києві підлітки побили школярку

Скриншот із відео

Водночас наголошується, що одна з нападниць, Неля, зростає без матері, а опікується нею старша сестра. Та по телефону визнала, що не знає, як впоратися із неслухняною підліткою, але запевнила: виховну бесіду з нею проведе.

Зі свого боку експерти ЮНІСЕФ, які впроваджують у школах схеми реагування на булінг, стверджують: помилка дорослих часто в тому, що вони пропускають перші ознаки конфлікту. У поліції ж пообіцяли прокоментувати інцидент після попереднього розслідування.

А ось постраждала Настя просто радіє тому, що в школі зараз карантин і зізнається, що поки повертатися на уроки боїться.

У Києві підлітки побили школярку

У Києві підлітки побили школярку

Скриншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 7 січня група підлітків до смерті побила 43-річного чоловіка. Інцидент трапився біля багатоповерхівки на вулиці Маяковського на Троєщині.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Україна Київ
Теги
побили дівчинку булінг
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
ограинзге мир
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Буллинг в переводе с англицкого - Рог улизм.
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Инкогнито Alex, Раш инг - мчащийся, летящий,рвущийся,стремящийся.
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Серко Прокоп, а що таке рашизм?
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