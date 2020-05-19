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19 травня • оновлено в 20:37
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Щоб не поширювати COVID-19: у Києві почали спалювати медичні маски і рукавички. Ексклюзивне відео

  • У Києві почали утилізувати медичні маски і рукавички

  • Спеціальні контейнери для збору медичних відходів розмістили в магазинах двох торгових мереж

  • Екологи відзначають, що в такий спосіб можна не допустити поширення COVID-19 та інших вірусів

2.5т
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У Києві почали збирати й утилізувати медичні маски і рукавички. Екологи відзначають, що в такий спосіб зменшуються ризики поширення COVID-19.

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Кореспондент OBOZREVATEL поспостерігав за процесом утилізації і розповів, як він відбувається. Так, минулого тижня в двох торгових мережах з'явилися сортувальні бокси, які призначені саме для збору медичних відходів.

Після їх збирають, занурюють у герметичні пакети, а після відправляють на утилізацію в піч. Процес спалювання утилізатори називають безпечним, оскільки всі викиди з печі проходять додаткову фільтрацію.

"Спалювання цих відходів може проводитися в діапазоні від 700 до 1000 градусів", – розповів керівник компанії з утилізації небезпечних відходів Сергій Дячок.

За словами екологів, маски дійсно не варто викидати у звичайні сміттєві контейнери, оскільки це теж може стати причиною поширення бактерій і вірусів. Керівник ТОВ "Центр екобезпеки та гігієни" Володимир Савойський зазначив, що за день із 14 контейнерів заповненими виявилися тільки 10.

"Ми сьогодні забрали близько 10 контейнерів наповнених масками, а у нас 14 точок. У нас взагалі є проблема зі збором відходів але я думаю, що скоро люди усвідомлять і зрозуміють що це теж впливає на екологію", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту – бездумно і небезпечно.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
В'ячеслав Буткалюк
Місце
Україна Київ
Теги
Утилізація сміття вірус
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