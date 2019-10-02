"Що ж ти повз труби?" У Києві гаряча вода текла просто вулицею

У Києві в середу, 2 жовтня, гаряча вода з невідомих причин почала виливатися "фонтанами" просто з каналізаційних отворів і текти вулицею Саксаганського. Момент потрапив на відео, а в мережі почали бурхливо коментувати ситуацію.

На ролику видно, як дорогою лилася вода, а стовпи пари підніматися навколо автомобілів. Інформацію про НП опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Пішла рідненька, гаряченька, дефіцитна... Київ, Саксаганського", – йдеться в дописі.

У Києві гаряча вода текла вулицею Скріншот

Користувачі почали активно коментувати відео.

"Я дивлюся, що сьогодні потеплішало так. А це опалення вулиць ввімкнули", "Оплату води на найближчі будинки розкидають", "У мене на Борщагівці чотири місяці немає гарячої води, тепер знаю, куди піду сьогодні купатися", "Рідна ти наша, що ж ти повз труби?", "А можна таке ж і на Попова, хоч на гарячу воду подивимося за багато років", – написали вони.

Декілька осіб підкреслили, що такі НП вже неодноразово відбувалися в тому районі. Також користувачі пожартували, що ситуація виникла через те, що Том Круз, який нещодавно приїжджав до Києва, знімав фільм.

"Так воно там вже не перший рік, нам би так на Виноградарі, сидимо без води гарячої вже тиждень", "На цьому перехресті щороку таке!", "Це Том Круз фільм знімає", "Це для Тома Круза шоу?" – зазначили вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що столиця готова до опалювального сезону – подача тепла була запланована на 30 вересня.

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