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9 лютого • оновлено в 19:03
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Що буде з Аркою дружби народів в Києві: Дробович прояснив долю пам'ятника

7.3т
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Арка дружби народів в Києві не підпадає під закон про декомунізацію.

Про це заявив глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі ObozTV. За його словами, розглядається кілька варіантів того, що робити зі скульптурною композицією. Основні версії – демонтувати чи "переозначити".

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"Є версія про демонтаж. Це складний процес, який вимагає узгодження з місцевим самоврядуванням, Міністерством культури і так далі", – зазначив Дробович.

"Але є й інші практики, які широко практикуються в світі. Так зване "переозначення", або додавання елементів, які нейтралізують весь цей більшовицький пафос", – запропонував він.

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На його думку, "тріщина" на Арці, зображена активістами в 2018 році на знак солідарності з українськими політв'язнями в російських в'язницях, як раз була спробою такого переозначення, яке змінює символічність пам'ятника.

"Знову-таки, покемон, прив'язаний біля пам'ятника Щорса, який його ніжно обіймає і цілує – вже переозначає всю скульптуру", – додав директор Інституту нацпам'яті.

Дробович нагадав, що раніше художники і представники творчої спільноти заявляли про необхідність переозначити і Арку дружби народів. "І у відповідь державні органи влади кажуть: "Вперед. Переозначайте", – резюмував він.

Арка дружби народів в Києві

Арка дружби народів в Києві

facebook.com/b.kateryna

Новий велосипедно-пішохідний міст між Аркою і Володимирською гіркою

Новий велосипедно-пішохідний міст між Аркою і Володимирською гіркою

facebook.com/pishovelomist

OBOZREVATEL нагадує, що Арка дружби народів – нині одна з визначних пам'яток Києва – була зведена в 1982 році на території Хрещатого парку та присвячена "об'єднанню України та Росії". Скульптурна композиція складається з трьох елементів: самої арки у вигляді величезної веселки, пам'ятника двом робітникам і гранітної скульптури за мотивами Переяславської Ради. За Аркою розташований оглядовий майданчик, звідки відкривається чудовий вид на Дніпро.

Заклики демонтувати Арку звучали неодноразово. Зокрема, з такою ідеєю виступали екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін, екс-міністр культури Євген Нищук, а також попередник Дробовича на посаді директора УІНП Володимир В'ятрович.

Втім, далі гучних заяв справа не пішла. Тим часом між Аркою і Володимирською гіркою мер столиці Віталій Кличко відкрив скандальний велосипедно-пішохідний міст, скло на якому вже неодноразово тріскалося.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини Києва та Київської області Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Декомунізація в Україні
Особа
Антон Дробович
Місце
Україна Київ
Теги
Арка Дружби народів Інститут національної пам'яті Декомунізация
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
И что неймется д и б и л а м ?
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1
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович" - этот дятел делает всё, чтобы не осталось никакой памяти. Разве что воспоминания о копании Чёрного моря.
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
А у вас больше нет друзей, так зачем вам арка?
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