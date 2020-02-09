Що буде з Аркою дружби народів в Києві: Дробович прояснив долю пам'ятника

Арка дружби народів в Києві не підпадає під закон про декомунізацію.

Про це заявив глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі ObozTV. За його словами, розглядається кілька варіантів того, що робити зі скульптурною композицією. Основні версії – демонтувати чи "переозначити".

"Є версія про демонтаж. Це складний процес, який вимагає узгодження з місцевим самоврядуванням, Міністерством культури і так далі", – зазначив Дробович.

"Але є й інші практики, які широко практикуються в світі. Так зване "переозначення", або додавання елементів, які нейтралізують весь цей більшовицький пафос", – запропонував він.

На його думку, "тріщина" на Арці, зображена активістами в 2018 році на знак солідарності з українськими політв'язнями в російських в'язницях, як раз була спробою такого переозначення, яке змінює символічність пам'ятника.

"Знову-таки, покемон, прив'язаний біля пам'ятника Щорса, який його ніжно обіймає і цілує – вже переозначає всю скульптуру", – додав директор Інституту нацпам'яті.

Дробович нагадав, що раніше художники і представники творчої спільноти заявляли про необхідність переозначити і Арку дружби народів. "І у відповідь державні органи влади кажуть: "Вперед. Переозначайте", – резюмував він.

Арка дружби народів в Києві facebook.com/b.kateryna

Новий велосипедно-пішохідний міст між Аркою і Володимирською гіркою facebook.com/pishovelomist

OBOZREVATEL нагадує, що Арка дружби народів – нині одна з визначних пам'яток Києва – була зведена в 1982 році на території Хрещатого парку та присвячена "об'єднанню України та Росії". Скульптурна композиція складається з трьох елементів: самої арки у вигляді величезної веселки, пам'ятника двом робітникам і гранітної скульптури за мотивами Переяславської Ради. За Аркою розташований оглядовий майданчик, звідки відкривається чудовий вид на Дніпро.

Заклики демонтувати Арку звучали неодноразово. Зокрема, з такою ідеєю виступали екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін, екс-міністр культури Євген Нищук, а також попередник Дробовича на посаді директора УІНП Володимир В'ятрович.

Втім, далі гучних заяв справа не пішла. Тим часом між Аркою і Володимирською гіркою мер столиці Віталій Кличко відкрив скандальний велосипедно-пішохідний міст, скло на якому вже неодноразово тріскалося.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!