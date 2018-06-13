"Рятувати було вже пізно": в Гідропарку Києва сталася надзвичайна подія

У столичному Гідропарку увечері 12 червня потонув чоловік.

Він намагався переплисти Венеціанську протоку, але почав йти під воду на середині шляху, пише "Інформатор".

"Пляжні рятувальники, які чергували на березі, вже закінчили свою роботу. В цей момент до них підбігли очевидці. Коли почали шукати потерпілого - було вже пізно", - розповіли у виданні.

"Інформатор"

Відзначається, що тіло чоловіка водолази ДСНС знайшли через годину.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з'явилася карта найбільш небезпечних водойм.