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"Рятувати було вже пізно": в Гідропарку Києва сталася надзвичайна подія

2.3тЧитати новину російською

У столичному Гідропарку увечері 12 червня потонув чоловік.

Він намагався переплисти Венеціанську протоку, але почав йти під воду на середині шляху, пише "Інформатор".

"Пляжні рятувальники, які чергували на березі, вже закінчили свою роботу. В цей момент до них підбігли очевидці. Коли почали шукати потерпілого - було вже пізно", - розповіли у виданні.

"Інформатор"

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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