Рябошапка звільнив прокурора Києва, призначеного Луценком

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Києва Романа Говду.

За словами глави ГПУ, наказ про звільнення підписаний ще 11 грудня, передають "Українські новини".

"Наказ (про звільнення) є", – відповів Рябошапка.

Роман Говда народився 10 грудня 1980 року в Новояворівську Львівської області. У 2003 році закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка. В органах прокуратури почав роботу в 2003 році.

У 2015 році був призначений прокурором Одеської області. У тому ж році був заступником генерального прокурора Віктора Шокіна. У 2016 році генпрокурор Юрій Луценко призначив Говду прокурором Києва.

Згідно з декларацією за 2018 року заробив 705 677 гривень доходів. Також вказав дохід дружини – Катерини Добровольської – 17 424 гривні, аліменти – 2 510 гривень, її зарплата – 39 950 гривень, зарплата пасинка, Олега Добровольського – 9 065 гривень, і ще 276 883 гривень грошового подарунку його дружині.

Роман Говда головком

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури.

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