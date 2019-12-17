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17 грудня • оновлено в 08:15
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Рябошапка звільнив прокурора Києва, призначеного Луценком

1.7т
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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Києва Романа Говду.

За словами глави ГПУ, наказ про звільнення підписаний ще 11 грудня, передають "Українські новини".

"Наказ (про звільнення) є", – відповів Рябошапка.

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Роман Говда народився 10 грудня 1980 року в Новояворівську Львівської області. У 2003 році закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка. В органах прокуратури почав роботу в 2003 році.

У 2015 році був призначений прокурором Одеської області. У тому ж році був заступником генерального прокурора Віктора Шокіна. У 2016 році генпрокурор Юрій Луценко призначив Говду прокурором Києва.

Згідно з декларацією за 2018 року заробив 705 677 гривень доходів. Також вказав дохід дружини – Катерини Добровольської – 17 424 гривні, аліменти – 2 510 гривень, її зарплата – 39 950 гривень, зарплата пасинка, Олега Добровольського – 9 065 гривень, і ще 276 883 гривень грошового подарунку його дружині.

Роман Говда

Роман Говда

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Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Роман Говда Руслан Рябошапка
Місце
Україна Київ
Теги
Офіс генерального прокурора України прокуратура Києва
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Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Луценко Аваков Порошенко всем этим коррупционерам не место в Украине
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Гоша Злой
Гоша Злой
котлы не указал в декларации
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