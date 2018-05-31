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"Русская весна" проникла в іще один регіон України: стали відомі подробиці

7.1тЧитати новину російською

У місті Сміла на Черкащині місцева жителька друкувала і поширювала проросійську агітаційну продукцію.

Сепаратистські брошури "Русская весна" вона роздавала місцевим жителям, повідомили у прес-службі СБУ.

"Інформацію вона підбирала в інтернеті на антиукраїнських ресурсах, а потім роздруковувала ці "агіткі" на принтері і роздавала серед місцевих з проросійськими поглядами", - пояснили в СБУ.

СБУ

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СБУ

Під час обшуку у жінки виявили понад 200 сепаратистських брошур. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

Як писав OBOZREVATEL, в редакції "РИА Новости - Україна" знайшли антиукраїнську символіку.

Місце
Україна
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