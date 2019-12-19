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19 грудня • оновлено в 16:15
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"Руки геть від землі": Нацкорпус заблокував центр Києва. Фото

2.5т
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У четвер, 19 грудня, у Києві члени Національного корпусу та аграрії перекрили Хрещатик, протестуючи проти законопроєкту щодо ринку землі.

Протестувальники тримають в руках плакати з написами "Руки геть від державних земель" і "Ні продажу іноземцям", повідомляє OBOZREVATEL.

Також під будівлею Національного банку України протестний мітинг влаштували фанати футбольного клубу "Динамо", вимагаючи відставки глави НБУ.

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Видання ВВС зазначає, що на місці перебувають поліцейські, які стежать за порядком, але не намагаються розблокувати вулицю. Мітингувальники пропускають тільки громадський транспорт.

Протестувальники кажуть, що якщо поліція силою розганятиме мітинг, то лягатимуть на асфальт. Станом на 15:00 ситуація спокійна і зіткнень не було.

Мітинг на Хрещатику

Мітинг на Хрещатику

Мітинг на Хрещатику

Мітинг на Хрещатику

Мітинг на Хрещатику

Мітинг на Хрещатику

Мітинг на Хрещатику

Мітинг на Хрещатику

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в центрі Києва 17 грудня почалися масові мітинги під Верховною Радою України.

  • На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі та противники нового Трудового кодексу.

  • Власники "евроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури і знизити ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

  • А противники земельної реформи висунули уряду три ключові умови: продовжити мораторій на продаж землі, провести всеукраїнський референдум з цього питання, а також забезпечити викуп паїв державою за ринковою ціною для тих, хто хоче продати свою землю.

  • Під час мітингу учасники протесту почали кидатися камінням, а поліція застосувала сльозогінний газ.

  • Всього постраждали 17 правоохоронців і двоє учасників мітингу, одному з яких влучили бруківкою в око.

  • У центрі Києва біля Верховної Ради вранці, 18 грудня, відновився мітинг проти продажу землі, який напередодні переріс у зіткнення з поліцією.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Новини Києва та Київської області земельна реформа
Місце
Україна Київ
Теги
реформа Національний корпус
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Доскакались! Жрите! Продадут вашу земельку, будете холопами на своей земле!
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Чан Джеки
Чан Джеки
ИМЕЕТЬ ПРАВО ГОЛОСА ПАЕВИК А НЕ КАКОЕ ТО Х...О С БАШТАНА.ЕТИ ОРЕНДАТОРЫ ХОТЯТЬ ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ ИМ ПОПАЛА ЗА КОПЕЙКИ.В ПОЛЬШЕ МИНИМУМ 15 Т.ДОЛЛАРОВ ГЕКТАР ГЛИНОЗЕМА А У НАС 1 Т. ДОЛЛАРОВ ГЕКТАР ЧЕРНОЗЕМА.УСЕ ЯСНО ЕНТИМ БЛЯДЯМ КАК ОНИ ХОТЯТ СКУПИТЬ НИПОЧЕМ ЗЕМЛЮ.
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