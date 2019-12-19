"Руки геть від землі": Нацкорпус заблокував центр Києва. Фото

У четвер, 19 грудня, у Києві члени Національного корпусу та аграрії перекрили Хрещатик, протестуючи проти законопроєкту щодо ринку землі.

Протестувальники тримають в руках плакати з написами "Руки геть від державних земель" і "Ні продажу іноземцям", повідомляє OBOZREVATEL.

Також під будівлею Національного банку України протестний мітинг влаштували фанати футбольного клубу "Динамо", вимагаючи відставки глави НБУ.

Видання ВВС зазначає, що на місці перебувають поліцейські, які стежать за порядком, але не намагаються розблокувати вулицю. Мітингувальники пропускають тільки громадський транспорт.

Протестувальники кажуть, що якщо поліція силою розганятиме мітинг, то лягатимуть на асфальт. Станом на 15:00 ситуація спокійна і зіткнень не було.

Мітинг на Хрещатику

Мітинг на Хрещатику

Мітинг на Хрещатику

Мітинг на Хрещатику

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в центрі Києва 17 грудня почалися масові мітинги під Верховною Радою України.

На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі та противники нового Трудового кодексу.

Власники "евроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури і знизити ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

А противники земельної реформи висунули уряду три ключові умови: продовжити мораторій на продаж землі, провести всеукраїнський референдум з цього питання, а також забезпечити викуп паїв державою за ринковою ціною для тих, хто хоче продати свою землю.

Під час мітингу учасники протесту почали кидатися камінням, а поліція застосувала сльозогінний газ.

Всього постраждали 17 правоохоронців і двоє учасників мітингу, одному з яких влучили бруківкою в око.

У центрі Києва біля Верховної Ради вранці, 18 грудня, відновився мітинг проти продажу землі, який напередодні переріс у зіткнення з поліцією.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!