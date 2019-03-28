Руйнування Шулявського моста показали з висоти

У мережі з'явилися кадри ремонтних робіт на Шулявському мосту в Києві, який був перекритий 18 березня.

Відео з висоти було опубліковано в YouTube на каналі користувача Павла Авдокушина. Запис було зроблено за допомогою квадрокоптера.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їх вартість – близько 1 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропускна здатність шляхопроводу після ремонту збільшиться на 20%. Місцеві чиновники запевняють – об'їзні шляхи продумали, громадський транспорт відправлять іншими маршрутами, тому колапсу в місті не буде.

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