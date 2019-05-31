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Руйнує Поділ: з'явилися подробиці про скандальне будівництво "Укрбуду"

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"Укрбуд" вже другий рік веде в Києві будівництво скандального ЖК "Поділ град Vintage" на розі вулиці Кожум'яцької і Вознесенського узвозу.

Незважаючи на те, що будівництво заморожене через низку заборон і відкритого кримінального провадження, продажу квартир в комплексі не зупинено, передає УП.

ЖК "Поділ Град Vintage" – 11-поверховий 6-секційний будинок бізнес-класу на 258 квартир з підземним паркінгом на 161 машину. Однак проект має проблему з вказаною землею за адресою Кожемяцкая, 10-Ж: з усієї дозвільної документації на цю ділянку є тільки історико-містобудівні обмеження від Мінкульту, видані, за даними відомства, ТОВ "Будгруппроектінвест-2" в жовтні 2018 року.

ЖК "Поділ град Vintage"

ЖК "Поділ град Vintage"

lun.ua

Але сам забудовник посилається на дозвільну документацію, видану тресту "Київміськбуд-1 ім. Загороднього", який визнаний банкрутом. Інших документів, що стосуються ділянки по вул. Кожум'яцькою, 10-Ж, у нинішнього забудовника немає.

Також будівництво ЖК "Поділ Град Vintage" постійно супроводжується масовими протестами з боку місцевих жителів.

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"У проекту "Поділ Град Vintage" спочатку було занадто багато порушень. Цілком можливо, що ніякого проекту поки не існує, і потенційним інвесторам продають просто "веселі картинки". На сайті проекту теж немає ніякої конкретної, особливо технічної, інформації.

Нинішній забудовник, будь то "Едельбург Девелопмент" або "Укрбуд", не отримували містобудівні умови і обмеження. Також у нього немає дозволу Мінкультури на проведення земельних робіт. Навпаки, є дозвіл на проведення консерваційних робіт на ділянці", - пишуть журналісти.

За даними департаменту культури КМДА, земельна ділянка по Вознесенському спуску, 28-30, розміщується на базі державної історико-архітектурному заповіднику "Стародавній Київ". Більш того, будівництво ведеться на території пам'ятки історії місцевого значення "Культурний шар Копирева кінця ХІ-ХІІ ст".

Скандал з будівництвом на Подолі також вилився в судові тяжби, в результаті будівництво двічі визнавалася незаконною ДАБІ та судом. На думку журналістів, забудовник буде ще не раз робити спроби скасувати заборонні рішення, судитися з держорганами і відновити будівництво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні вперше знесли незаконну новобудову. Інцидент стався у Львові. Роботи з демонтажу тривали близько місяця: спочатку зносили дах, потім велося руйнування несучих будівельних конструкцій, далі будинок розбирали секціями.

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Місце
УкраїнаКиїв
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