Рубан запропонував відкривати метро в Києві двічі на день у разі локдауну

У Києві можливий варіант роботи метрополітену вранці і ввечері в разі введення локдауну.

Про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, зазначивши, що поки немає офіційного документа, але про обмеження зобов'язані попередити заздалегідь, пише "Сегодня".

"Всі дати введення локдауну повинні бути узгоджені з бізнесом... Що ж стосується роботи метрополітену, то якщо вводиться локдаун, проводяться і обмежувальні заходи щодо роботи транспорту", – розповів він.

На думку Рубана, транспорт повинен забезпечити роботу всіх стратегічно важливих підприємств міста. А вже залежно від необхідності повинні ухвалювати рішення, що буде працювати – наземний транспорт або метрополітен.

"Це не питання одного дня. Наприклад, можливий варіант роботи метрополітену в ранкові та вечірні години, щоб забезпечити життєдіяльність міста", – додав він.

За інформацією джерел OBOZREVATEL у Кабміні, оголосити локдаун в країні планують аж із 25 грудня до 15 січня.

Водночас глава партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко заявив, що до 4 грудня питання про введення жорсткого карантину буде вирішене.

Зволікання влади може коштувати життя тисячам українців. Якщо чекати ще стільки часу, то кількість хворих до кінця грудня може досягти 30 тисяч на добу, а смертність (тільки за офіційними даними) виросте з 200 до 500 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL: