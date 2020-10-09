Рубан: пік коронавірусу в Україні буде в січні, нас чекає ще два сезони пандемії

Кількість хворих на коронавірус у Києві невпинно зростатиме. Уже з 12 жовтня столицю можуть віднести до "помаранчевої" зони з COVID-19. У місті вживають заходів, щоб не допустити переходу до "червоної" зони, зокрема створюють додаткові ліжкомісця.

Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується в січні-лютому 2021 року. У ситуації відсутності вакцини з ним мають зустрітися 60-80% населення у віці до 30 років.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

– Київ у "жовтій" зоні – це нібито позитивна річ, але серед киян чути конспірологічні думки. Мовляв, столиця серед лідерів із захворюваності.

– Насамперед це стосується показників, які визначені Кабінетом міністрів – 160 випадків на 100 тисяч населення. Місто Київ досягає цих показників уже другий тиждень.

Спостерігається перевищення, будемо реєструвати підвищення показників, тому, за прогнозами, наступного тижня Київ буде в "помаранчевій" зоні, яка властива мегаполісу й розвитку епідемічного процесу з COVID-19.

– Чи загрожує Києву в перспективі потрапляння в "червону" зону? Адже міністр охорони здоров’я сказав, що темпи зростають. Ба більше, він прогнозує, що кількість хворих за добу в країні перевищить 5 тисяч.

– Так, 5 тисяч – це прогнозована цифра. В листопаді нормальна цифра, до якої вже адаптуються українці, буде 7 тисяч на добу.

На жаль, зараз реєструється багато важких випадків захворювання на коронавірус, пізні звернення по медичну допомогу.

Але сьогодні працюють лікарі, Департамент охорони здоров’я, Міністерство охорони здоров’я спільно з Головним державним санітарним лікарем України щодо збільшення ліжкового фонду в місті Києві.

Сьогодні в Києві нараховується 1300 ліжок для надання медичної спеціалізованої допомоги. Академія медичних наук надала ще 500 для формування цього фонду.

Загалом на кінець жовтня в Києві повинно бути сформовано 3 тисячі ліжкомісць, на кінець листопада – близько 4 тисяч.

Якщо це не буде сформовано, дійсно Київ потрапить до "червоної" зони.

– Ви плануєте, що необхідну кількість ліжкомісць буде виділено?

– Так, уже сформовано план, де це буде, але ще необхідно забезпечити їх лікарями-інфекціоністами, реанімаційним обладнанням, киснем і відповідними ліками. Тому фактично це щоденна, щогодинна спільна робота Департаменту охорони здоров’я, адміністрації міста Києва та Міністерства охорони здоров’я.

– Яка кількість ліжкомісць зараз зайнята?

– Зараз зайнято 62% ліжкомісць, також прогнозована цифра. Ми її отримуємо з фонду госпіталізації. На цьому тижні згідно з прогнозами Інституту епідеміології буде стабілізація ситуації, але наступного тижня почнеться збільшення захворюваності.

Ми спостерігатимемо збільшення захворюваності, низку рекордів аж до березня наступного року.

– Це прогноз по Україні чи по Києву? Хоча, напевно, тенденції однакові.

– По Україні. Так, тенденції однакові.

По місту Києву можу гарантовано сказати, що лабораторна діагностика, медичне спостереження, первинна медична ланка працює на повну потужність. Щодо Києва сьогодні ми можемо говорити про об’єктивні показники. І, на жаль, ми фіксуємо підвищення показників.

– Ви сказали – до березня наступного року. Тобто, грубо кажучи, ще пів року коронавірус не полишатиме нашу країну? Ба більше, захворюваність щотижня зростатиме?

– Так, це звичайне зростання захворюваності. Першу хвилю ми не зареєстрували, тому що в нас було введено превентивний карантин, і це правильно. Ми впроваджували засоби захисту груп ризику.

Сьогодні ми знаємо, що таке COVID-19, ми можемо захистити і киян, і всіх українців. Сьогодні найперше завдання усіх регіонів України – забезпечення відповідним ліжкофондом, забезпечення реанімаційними ліжками, забезпечення киснем і ліками.

– Чому ви називаєте період саме в пів року? Чому саме до наступного березня?

– Тому що коронавірусна інфекція належить до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Вона повністю підпадає під 20%-структуру всіх подібних інфекцій. Сьогодні ми спостерігаємо повну кореляцію коронавірусу з грипом та ГРВІ.

Ми будемо спостерігати зростання захворюваності з жовтня, власне, ми вже це бачимо. Найбільші показники будуть реєструватися в січні-лютому, зниження – в березні-квітні.

На жаль, ми будемо спостерігати ще два сезони, 2020 і 2021 року. Тому що це гостра респіраторна вірусна інфекція, дуже важка й дуже агресивна.

– Яка ймовірність того, що в січні-лютому Київ чи, можливо, частково Україна повернеться до того жорсткого карантину, який був на початку пандемії, припиниться робота громадського транспорту, метро?

– Це категорично неправильна річ. Ми зробили все правильно у минулому сезоні, але зараз ми вже знаємо, що це за збудник, як його лікувати, як за ним спостерігати.

Сьогодні найперше необхідно сформувати колективний імунітет за рахунок молоді до 30 років. Це студенти, школярі, діти. Вони повинні зустрітися з цим збудником і сформувати колективний імунітет, який повинен сягати від 60% до 80%. Тоді ми побачимо зменшення агресивності збудника.

– На вашу думку, який рівень колективного імунітету ми можемо прогнозувати на сьогодні у столиці?

– Сьогодні в нас є достовірні дані, що 8-10% вже зустрілися із цим збудником. Якщо ми у столиці фіксуємо 24 тисячі лабораторно і клінічно підтверджених випадків, це означає, що із збудником зустрілися 240 тисяч осіб і перехворіли на цю інфекцію.

– Але ж ми бачимо випадки повторного інфікування на коронавірус. Чи дійсно це буде стійким колективним імунітетом?

– Інформація, яка подається у ЗМІ щодо повторних випадків, на жаль, не підтверджується. Причина може полягати у браку лабораторної діагностики, у браку медичного спостереження щодо встановлення діагнозу повторного інфікування. У світі підтверджено лише 11 випадків щодо формування повторних заражень.

– У ВООЗ заявили про розроблення нових швидких і досить точних тестів, які показуватимуть результат за 10-15 хвилин. Чи можемо ми найближчим часом прогнозувати їхню появу в Києві чи в Україні загалом?

– Вони вже є в Києві, в Україні. Проводиться лабораторне випробування. Це антитіла, це антигени, це ПЛР-діагностика.

Але основне сьогодні – це встановлення клінічного діагнозу. Тому що це сукупність усіх отриманих даних – клінічних досліджень, лабораторних досліджень, крові, рентгенологічного обстеження людини. Це сукупність даних, якими оперує сімейний лікар.

Тому за будь-яких ознак захворювання всім треба звертатися до сімейного лікаря.

– Яка вартість цих тестів і коли ними зможуть масово скористатися кияни?

– Що стосується вартості тестів та проведення будь-яких лабораторних досліджень, то для хворих на COVID-19 та пацієнтів із підозрою на COVID-19 вони проводяться безкоштовно. Потрібно звертатися до сімейного лікаря, який призначить ці дослідження.

– Але безкоштовний тест зазвичай доводиться чекати декілька днів. А ці тести, що дають результат за 10-15 хвилин, – коли їх зможуть використовувати сімейні лікарі в Києві?

– Сімейні лікарі вже сьогодні можуть використовувати експрес-тести на антитіла. Але тести на антигени, які сьогодні проходять випробування, – майже через 2-3 тижні.