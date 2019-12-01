"Цей спрут не можуть побороти": хто погрожував родині депутата розправою

Депутат Київради В'ячеслав Соболєв, на якого 1 грудня в Києві було скоєно замах, кілька років перебуває в жорсткому конфлікті з ще одним впливовим "донецьким".

Соболєв ще в 2016 році відкрито заявив про погрози і назвав ім'я винуватця - Артур Ємельянов. Сьогодні Ємельянов вже екс-суддя Вищого господарського суду, рішення про його звільнення в січні 2019 року прийняла Вища рада правосуддя.

В'ячеслав Соболєв в результаті замаху залишився живий, але загинула його дитина

"Днями підкинули записку з погрозами і ліхтарик. Натякнули на лазерний приціл. На фото ви можете бачити, як вона виглядала. Я не реагував на бруд і образи на мою адресу, які останнім часом поширюють в соціальних мережах та ЗМІ. Мабуть, розуміючи що брудні кампанії проти мене не дають результату, замовники перейшли на новий рівень. Миритися з погрозами на адресу сім'ї - не буду. у мене достатньо способів захистити себе і своїх близьких, і законним чином залучити до відповідальності замовників і виконавців", – розповідав В'ячеслав Соболєв у 2016-му році.

Записка з погрозами, 2016 рік

Соболєв також стверджував, що Ємельянову вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія" для чинення тиску на нього. Разом, мовляв, вони переслідували одну мету – відняти нерухомість в Маріуполі.

"Знаю, що організатором цькування є група рейдерів, в яку входять Руслан Брославський і Павло Малик. Очолює групу суддя Господарського суду Артур Ємельянов. Ще до початку війни їм вдалося відібрати у мене нерухомість в Донецьку, а зараз вони мають намір рейдерським способом захопити торговий комплекс в Маріуполі. Знаю також, що виконавцями їх кримінальних задумів є представники добровольчого батальйону "Свята Марія", який контролюється народним депутатом України Дмитром Лінько. Заяви до правоохоронних органiв написані, докази передані. Спасибі всім, хто підтримав і підтримує мене. Слава Україні", – написав В'ячеслав Соболєв на своїй сторінці в Facebook.

В інтерв'ю ЗМІ Соболєв додав, що згаданих ним Ємельянова, Маліка і Брославського відкрито називають рейдерами, "тому що при Януковичі вони переділили півкраїни".

"Я чужого не рахую, але за словами їх жертв, вони не гребували нічим, ні даниною, ні часткою в бізнесі. Сьогодні вони розміщують величезні суми в Австрії... У публічній площині достатньо інформації про те, як і навіщо Артур Ємельянов розставляв своїх людей до господарських судів України. При цьому методи контролю різні: шантаж, підкуп, погрози", - повідомив Соболєв.

Также він розповів, що "з цими людьми неможливо доводити свою правоту".

"Можете уявити собі, які "справедливі" судові рішення виносили судді по рейдерських захопленням підприємств. Але цей спрут, який через три роки після Революції, на жаль, ніхто не може побороти. У цих людей в житті є один девіз - вирішуємо всі і всюди. А з огляду на їх необмежені фінансові можливості, всіх неугодних чи незгодних вони знищують всілякими методами", додав депутат.

Джерело OBOZREVATEL стверджує, що "війна" між Соболєвим і Ємельяновим не зійшла нанівець". "Навпаки, зовсім недавно вони зійшлися ще в одній справі. Великі гроші ", – додало джерело.

Артур Ємельянов - суддя-мільйонер родом із Донецька

У 2010 – 2014 роках Артур Ємельянов був заступником голови Вищого господарського суду України. У вересні 2015 року він пройшов люстраційну перевірку. У жовтні 2016 року Генпрокуратура оголосила Ємельянову про підозру у втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями. У 2018-му - з'явилася підозра у фінансуванні терористiв "ДНР".

Ємельянова називають людиною "Сім'ї" Януковича.

За часів правління так званої "сім'ї" Віктора Януковича, судді-мільйонери Ємельянов і Татьков були головними "архітекторами" замовних судових рішень. Про це в своїх інтерв'ю, зокрема, говорила екс-глава департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко. За її словами, тандем Ємельянова та Татькова організував найбільшу корупційну схему в господарських судах, в якій було задіяно близько 500 служителів Феміди.

В'ячеслав Соболєв - батько п'ятьох дітей. Молодший з них, трирічний син, і загинув 1 грудня в результаті стрілянини в центрі Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover. Замах на Соболєва відбулося близько 17:00 біля його ресторану "Маріо".

В'ячеслав Соболєв – батько п'ятьох дітей. Молодший з них, трирічний син, і загинув в результаті стрілянини. Депутат залишився живий.

(Доповнюється ...)

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram