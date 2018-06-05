Розстріл джипа кримінального авторитета під Києвом: поліція піде на експеримент

Поліція збирається провести експеримент, щоб з'ясувати, чи був віце-президент Федерації боксу Києва та кримінальний авторитет Олександр Ліщенко у джипі на момент розстрілу в ніч на 4 червня.

Про це OBOZREVATEL розповів речник поліції Київської області Микола Жукович.

"Зараз ми збираємося провести експеримент, щоб зрозуміти чи була там друга людина чи ні. Поки 100% впевненості у нас немає", - сказав Жукович.

Олександр Ліщенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліщенко має відношення до ринків на Троєщині і Лук'янівці, працював раніше депутатом Київради, а в кінці 1990-х вважався правою рукою кримінального авторитета Валерія Прищика, якого застрелили у 2003 році.

"Злі язикиказали про те, що до цього був причетний безпосередньо Ліщенко, бо в підсумку він отримав ринок. Тобто це або привіт з минулого, або новий переділ якихось сфер впливу", - вважає колишній прес-секретар СБУ Станіслав Речинський.