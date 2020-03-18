Розмітають навіть котячий корм! З'явилися нові фото і відео з карантинного Києва

У Києві під час карантину через коронавірус продовжують працювати в обмеженому режимі фаст-фуди, а в деяких супермаркетах розбирають крупи і навіть котячий корм.

Журналістка "Еспресо.ТВ" Ірина Прянишникова на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото і відео про те, як живе столиця після введення в області режиму надзвичайної ситуації 18 березня (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

За її словами, McDonald's продовжує працювати в режимі McDrive і MсDelivery, але взяти замовлення і посидіти за столиками не вийде.

Irina Pryanishnikova / Facebook

Irina Pryanishnikova / Facebook

"Біля аптек черга спраглих на відстані витягнутої руки один від одного... майже всі в масках. На жаль, самих масок у наявності в аптеці немає. У маршрутках у масках тільки кожен десятий", – пише вона.

На столичному автовокзалі порожньо і дрібні крамнички теж закриті.

У супермакеті АТБ майже все є в наявності, але кількість товарів на продаж обмежена.

Irina Pryanishnikova / Facebook

При цьому в АТБ на Ушинського в Солом'янському районі крупи дуже швидко розбирають, і навіть змітають із полиць корм для тварин.

А ось у "Сільпо" в районі площі Тараса Шевченка з полиць зникло все м'ясо.

Євген Спірін / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу.

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