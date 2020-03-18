Головна Новини
19 березня • оновлено в 00:59
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Розмітають навіть котячий корм! З'явилися нові фото і відео з карантинного Києва

1.6т
Читати матеріал російською

У Києві під час карантину через коронавірус продовжують працювати в обмеженому режимі фаст-фуди, а в деяких супермаркетах розбирають крупи і навіть котячий корм.

Журналістка "Еспресо.ТВ" Ірина Прянишникова на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото і відео про те, як живе столиця після введення в області режиму надзвичайної ситуації 18 березня (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

За її словами, McDonald's продовжує працювати в режимі McDrive і MсDelivery, але взяти замовлення і посидіти за столиками не вийде.

Розмітають навіть котячий корм! З'явилися нові фото і відео з карантинного Києва

Irina Pryanishnikova / Facebook

Розмітають навіть котячий корм! З'явилися нові фото і відео з карантинного Києва

Irina Pryanishnikova / Facebook

"Біля аптек черга спраглих на відстані витягнутої руки один від одного... майже всі в масках. На жаль, самих масок у наявності в аптеці немає. У маршрутках у масках тільки кожен десятий", – пише вона.

На столичному автовокзалі порожньо і дрібні крамнички теж закриті.

У супермакеті АТБ майже все є в наявності, але кількість товарів на продаж обмежена.

Розмітають навіть котячий корм! З'явилися нові фото і відео з карантинного Києва

Irina Pryanishnikova / Facebook

При цьому в АТБ на Ушинського в Солом'янському районі крупи дуже швидко розбирають, і навіть змітають із полиць корм для тварин.

Розмітають навіть котячий корм! З'явилися нові фото і відео з карантинного Києва
Розмітають навіть котячий корм! З'явилися нові фото і відео з карантинного Києва
Розмітають навіть котячий корм! З'явилися нові фото і відео з карантинного Києва
Розмітають навіть котячий корм! З'явилися нові фото і відео з карантинного Києва

А ось у "Сільпо" в районі площі Тараса Шевченка з полиць зникло все м'ясо.

Розмітають навіть котячий корм! З'явилися нові фото і відео з карантинного Києва

Євген Спірін / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Скакуасы скупили весь свинячий комбикорм. Свидомые патриоты в панике.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги