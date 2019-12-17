Розлючені пасажири влаштували погром у підземці Києва: в метрополітені розповіли подробиці

КП "Київський метрополітен" спростовує інформацію про нібито пошкодження турнікета і огороджень на столичній станції метро Льва Толстого ввечері понеділка, 16 грудня.

У коментарі OBOZREVATEL спікерка комунального підприємства Наталія Макогон заявила, що дані навіть не були підтверджені відповідними фото або відеоматеріалами.

"Ні, ця інформація не підтверджується. Жоден турнікет не пошкоджено. Так, були зафіксовані випадки, коли люди перестрибували через турнікети, але таке, на жаль, трапляється і в звичайному режимі роботи метро. Було зафіксовано відсунення розділового металевого бар'єру, але жодних пошкоджень майна метрополітену не було".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня в київському метро тимчасово не працювали системи Smart Card, Pay Pass і карти киянина, через що жителям столиці довелося стояти в чергах за жетонами, які обіцяли скасувати ще в жовтні.

Пізніше в метрополітені повідомили, що за їхніми попередніми даними, обладнання підземки вийшло з ладу через перевантаження.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram