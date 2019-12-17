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17 грудня • оновлено в 18:54
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Розлючені пасажири влаштували погром у підземці Києва: в метрополітені розповіли подробиці

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КП "Київський метрополітен" спростовує інформацію про нібито пошкодження турнікета і огороджень на столичній станції метро Льва Толстого ввечері понеділка, 16 грудня.

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У коментарі OBOZREVATEL спікерка комунального підприємства Наталія Макогон заявила, що дані навіть не були підтверджені відповідними фото або відеоматеріалами.

"Ні, ця інформація не підтверджується. Жоден турнікет не пошкоджено. Так, були зафіксовані випадки, коли люди перестрибували через турнікети, але таке, на жаль, трапляється і в звичайному режимі роботи метро. Було зафіксовано відсунення розділового металевого бар'єру, але жодних пошкоджень майна метрополітену не було".

Розлючені пасажири влаштували погром у підземці Києва: в метрополітені розповіли подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня в київському метро тимчасово не працювали системи Smart Card, Pay Pass і карти киянина, через що жителям столиці довелося стояти в чергах за жетонами, які обіцяли скасувати ще в жовтні.

Пізніше в метрополітені повідомили, що за їхніми попередніми даними, обладнання підземки вийшло з ладу через перевантаження.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
метро
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КЛАССНО! Только что на российском ТВ поляк Корэйба сказал, что кугуты были хол*пами и бат*раками у его отца и у его деда - и у него будут! :-))) Потому что начали торговать землёй. :-)))
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