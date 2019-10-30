Розкрито найпопулярніші "мітки" домушників у Києві: що вони означають

У Києві почастішали випадки квартирних крадіжок. Злодії не тільки залишають "мітки" на житлових об'єктах, які збираються обікрасти, але й вдаються до сучасних методів прихованого відеоспостереження і пошуку жертв через платіжки за комунальні послуги.

Видання "Вести" зібрало найважливіші таємні злодійські шифри і пояснило, на що слід звертати увагу, щоб не стати жертвою непроханих гостей.

Зазначається, що "послання" від злодіїв – дивні символи біля дверей – помітили мешканці новобудов у Голосіївському районі столиці. Люди вирішили організувати цілодобове стеження. І вже незабаром, зокрема мешканці будинку по вул. Маршала Конєва, 10/1 разом із правоохоронцями затримали на гарячому банду домушників.

Як розповіли активісти, підозрілих осіб бачили раніше у будинках декількох ЖК поблизу. А камери відеоспостереження зафіксували, що невідомі серед ночі заходили до під'їздів, бродили поверхами, оглядаючи двері квартир і встановлюючи на них свої "мітки".

Злодій dp.vgorode.ua

"Ці позначки умовно можна порівняти з наскельним живописом наших предків. У мене, наприклад, біля дверей був знак, схожий на окуляри. Я зовсім випадково дізнався від знайомого, що мовою домушників це може означати "діти вдень самі", – розповів виданню киянин Михайло Воронов.

Крім "міток" біля дверей, злодії також вдаються до інших методів позначення, що квартира підходить як потенційна ціль для пограбування.

"Вони залишають так звані маячки лише для себе, щоб з'ясувати алгоритм життя власників квартири. Наприклад, встромляють у двері сірник, волосинку або нитку, кидають на килимок монету чи вставляють рекламну кореспонденцію. І дивляться, якщо ті випали – отже, господарі у від'їзді", – каже колишній працівник карного розшуку Володимир Корнієнко.

Домушники встромляють у двері сірник Никвести

Також домушникам можуть "підігравати" ЖЕКи, вставляючи квитанції у двері — якщо платіжку довго ніхто не забирає, це теж свідчить про те, що житло, найімовірніше, порожнє. Ще останнім часом злодії відзначилися особливою винахідливістю і почали монтувати приховане відеоспостереження. За словами Корнієнка, найчастіше вони використовують камери від смартфонів або ноутбуків, замазуючи їх штукатуркою в один тон зі стінами у під'їзді.

Популярні "мітки" домушників orlan.kiev.ua

Новачки ж у злодійській справі вдаються до допомоги "посередників-навідників", які отримують певні дивіденди з награбованого. Саме вони можуть залишати "мітки" на підставі своїх спостережень. Цінною інформацією для них можуть стати листи, що накопичилися у поштовій скриньці, інша кореспонденція, залишена у дверях.

Ще один сигнал, що на вашу квартиру "накинув оком" домушник – підозрілі плями і подряпини біля замкових шпарин.

Домушники залишають "мітки" на поштових скриньках Орлан

Зазначимо, що у 2018 році в Україні було зафіксовано понад 20 тис. квартирних крадіжок. І більша частина з них припала на Київ – приблизно 8 тис. Водночас відсоток розкриття таких злочинів не перевищує 20%, тобто розкривають лише одну крадіжку з п'яти.

Тому експерти наполегливо радять приділяти особливу увагу безпеці своїх осель і завжди домовлятися з близькими чи сусідами про періодичні візити до вас додому в разі від'їзду на тривалий час.

Як писав OBOZREVATEL, українці скаржаться, що в різних містах країни пожвавилися квартирні злодії. Вони не гребують ніякими методами: розкривають замки, пластикові вікна, спускаються з альпіністським спорядженням із дахів, і навіть серед ночі вивозять усе з квартир під виглядом переїзду. А останнім часом домушники почали діяти і через сайти з оренди нерухомості.

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