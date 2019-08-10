Розклав гранати: в Києві невідомий вдерся у три квартири

У суботу, 10 серпня, у Києві жителі будинку за адресою Харківське шосе, 19а та 19б, виявили проникнення в кілька квартир невідомого чоловіка, який розклав там предмети, що нагадують гранати, і пішов.

Як повідомив "Інформатор", власники в терміновому порядку викликали поліцію (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами власника одного з квартир, на відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік ходить квартирою і розкладає предмети, виразний силует яких нагадує гранати.

Скрін відео з камер спостереження Інформатор

Подібна історія трапилася з трьома квартирами. Всі проникнення відбулися вночі з 9 на 10 серпня близько 01:00.

"На кадрах видно, як чоловік із закритим обличчям заходить у квартири, розкладає предмети і йде. На кожну квартиру йому знадобилося близько трьох хвилин", – повідомляє видання.

Власники помешкань викликали поліцію зі вибухотехніками, не заходячи всередину.

Місце події інформатор

Місце події інформатор

Місце події інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві зловили групу злодіїв за пограбування квартири.

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