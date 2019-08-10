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Розклав гранати: в Києві невідомий вдерся у три квартири

4.1т Читати матеріал російською

У суботу, 10 серпня, у Києві жителі будинку за адресою Харківське шосе, 19а та 19б, виявили проникнення в кілька квартир невідомого чоловіка, який розклав там предмети, що нагадують гранати, і пішов.

Як повідомив "Інформатор", власники в терміновому порядку викликали поліцію (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами власника одного з квартир, на відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік ходить квартирою і розкладає предмети, виразний силует яких нагадує гранати.

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Скрін відео з камер спостереження

Скрін відео з камер спостереження

Інформатор

Подібна історія трапилася з трьома квартирами. Всі проникнення відбулися вночі з 9 на 10 серпня близько 01:00.

"На кадрах видно, як чоловік із закритим обличчям заходить у квартири, розкладає предмети і йде. На кожну квартиру йому знадобилося близько трьох хвилин", – повідомляє видання.

Власники помешкань викликали поліцію зі вибухотехніками, не заходячи всередину.

Місце події

Місце події

інформатор

Місце події

Місце події

інформатор

Місце події

Місце події

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві зловили групу злодіїв за пограбування квартири.

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Україна Київ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я понимаю, что в условиях войны такой "расходный материал", как патроны, гранаты и даже огнестрельное оружие поддаётся учёту и контролю гораздо хуже, чем, скажем, бронетехника или ПЗРК. Тем не менее, думаю, при желании можно отследить каналы, по которым все эти патроны-гранаты-пистолеты из районов боевых действий расползаются по украинским городам и весям. Отследить и прикрыть эти лавочки - жёстко и решительно, чтобы раз и навсегда отбить соблазн у тех, кто собирается и впредь тащить с собой с фронта в родное село арсеналы боеприпасов, которые потом дадут о себе знать увечьями и смертями ни в чём не повинных мирных людей. Знаю, что полное избавление от подобной напасти - задача маловыполнимая, но ведь это не значит, что можно вообще ничего не предпринимать?!! А если судить по частоте, с которой на "Обозе" появляются сообщения об очередных гранате, мине, снаряде и т.п. не предпринимается именно что абсолютно ничего!
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Путин ?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Похихикать Чисто, его на обозе давно похоронили. Тогда это Дух Путина.
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