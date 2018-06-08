Розгром табору ромів у Києві: скандал отримав продовження

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова звернулася до керівництва Національної поліції Сергія Князєва і мера міста Віталія Кличка з проханням розслідувати ситуацію з табором ромів у парку "Голосіївський".

"7 червня радикально налаштовані особи напали на ромський табір, розташований у київському парку "Голосіївський". За повідомленням поліції, група осіб однієї з громадських організацій із сокирами та молотами прибула на територію парку. Знімаючи все на відео, вони потрощили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку та лісового господарства розчищати територію", - сказано в прес-службі омбудсмена.

Денисова направила звернення до Міністра внутрішніх справ України з проханням надати правову оцінку та вжити відповідних заходів реагування.

"Омбудсмен звернулась до голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка з проханням надати вичерпну інформацію про заходи, які вживаються КМДА задля врегулювання проблемних питань ромських поселень у Києві. А також поінформувати Уповноваженого про заходи щодо забезпечення соціальних та житлових прав ромів, які мешкали у знищених поселеннях.", - сказано в відомстві.

Відзначається, що Денисова стурбована збільшенням інцидентів навколо осіб даної національності.

Вона звернулася до Князева з проханням невідкладно вжити заходів з метою забезпечення ефективного, об'єктивного і неупередженого розслідування нападів на тимчасові поселення ромів у Києві, Львові та Тернополі, з урахуванням можливого мотиву расової нетерпимості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві табір ромів влаштувався в лісопарковій зоні Київського лісництва. 7 червня Національні Дружини розігнали табір в Голосіївському парку.

Начальник штабу "Нацдружін" Юрій Крапля пояснив, що активісти зробили це, коли в місці поселення вже нікого не було.