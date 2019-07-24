Роздягнув і душив: в Києві педофіл напав на дитину прямо в під'їзді

В Оболонському районі Києва злочинець напав на 12-річну дівчинку прямо в під'їзді багатоповерхового будинку.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, НП сталася вдень 23 липня.

Дівчинка йшла до дому своєї бабусі, коли помітила, що за нею йде невідомий чоловік. Він зайшов за нею у під'їзд, а потім i в ліфт.

Злочинець вийшов на тому ж поверсі, а коли дівчинка зайшла до тамбура, напав на неї і кинув на підлогу. Дівчинці вдалося вирватися, але коли вона відкрила ключем двері квартири, чоловік заштовхав її всередину. Почав душити, а потім змусив роздягнутися.

Після невдалої спроби зґвалтування він зник.

За інформацією джерела, нападнику на вигляд близько 25-27 років, зріст близько 180-190 см, худорлявий, волосся середньої довжини, темна борода. Розмовляв російською мовою.

Поліція вживає всіх заходів для затримання злочинця.

Дітям варто розповісти про важливі моменти:

Підходячи до будинку, зверни увагу, чи не йде хто-небудь слідом. Якщо хтось йде, не підходь до під'їзду. Погуляй на вулиці 15-20 хвилин, а якщо незнайомець продовжує йти слідом, розкажи про нього будь-якому дорослому, що йде назустріч.

Якщо в будинку є домофон, виклич свою квартиру і попроси рідних зустріти. Або ж звернися до сусідів.

Якщо незнайомець вже знаходиться в під'їзді, відразу вийди на вулицю і дочекайся, коли в під'їзд увійде хтось із знайомих дорослих мешканців будинку.

Входити в ліфт можна тільки переконавшись, що на майданчику немає стороннього, який слідом за тобою зайде в кабіну.

Якщо в викликаному ліфті вже знаходиться незнайома людина, не заходь туди.

Якщо незнайомець зайшов в ліфт, повернись до нього обличчям і спостерігай за його діями.

Якщо відчув небезпеку, натискай кнопку найближчого поверху.

Якщо двері ліфта відкрилися, вискочи на площадку, поклич мешканців будинка на допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області чоловік 23 липня зґвалтував 9-річного хлопчика, який гуляв біля ставка. 63-річного підозрюваного затримали по гарячих слідах. У Дніпропетровській області був затриман літній чоловік, який згвалтував онуку.

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