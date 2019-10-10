Роздряпала обличчя і втекла: у Києві розлючена мати накинулася на поліцейського

У Солом'янському районі Києва агресивна жінка накинулася на поліцейського та роздряпала йому обличчя за те, що той затримав її дорослого сина.

Як повідомляє Інформатор, патрульні зупинили водія Mercedes, які перетнув подвійну суцільну смугу. На прохання показати документи, той ніяк не відреагував. Правоохоронцям довелося силою витягувати порушника з машини і вже службовим автомобілем везти його в медзаклад, щоб перевірити кров на вміст наркотичних речовин (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами поліцеських, вони мали всі підстави вважати, що чоловік знаходиться під впливом наркотиків.

У Києві розлючена мати накинулася на поліцейського bez-tabu.com.ua

Цієї мити приїхали родичі затриманого, зокрема мати, яка була дуже агресивно налаштована. Вона підбігла до патрульної машини й роздряпала поліцейському обличчя, коли той опустив бічне скло. Опісля жінка спробувала сховатися, та згодом її затримали й доставили у відділення вже як підозрювану. Під час допиту сердитій матері стало погано і їй викликали бригаду швидкої допомоги.

Їй інкримінують статтю 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві посеред вулиці напали на поліцейського, який намагався втихомирити галасливу компанію. Молоді люди відпочивали у дворі житлового будинку, голосно увімкнувши музику о другій годині ночі.

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