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Розчавила матір і дитину: суд ухвалив рішення щодо тещі Притули

19.2т Читати матеріал російською

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Лілії Сопельник, тещі шоумена Сергія Притули і депутата Віталія Хомутинника, яка 22 серпня збила матір із 9-річною дитиною.

Як повідомили УП в пресслужбі прокуратури Києва, Сопельник призначили домашній арешт із забороною покидати місце проживання з 23:00 до 6:00. Термін дії запобіжного заходу діє до 22 жовтня 2019 року.

При цьому прокуратура просила для Сопельник домашній арешт з носінням електронного браслета, але суд лише частково задовольнив клопотання.

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Жінку підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.

59-річна Лілія Сопельник

59-річна Лілія Сопельник

Facebook Лілії Сопельник

Як повідомляв OBOZREVATEL, страшна ДТП з тещею Притули і Хомутинника трапилася в Дарницькому районі Києва. За словами очевидців, жінка переплутала педалі і випадково наїхала на жінку з дитиною. Постраждалих доставили в лікарню з серйозними травмами.

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Україна Київ
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Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
комик комику глаз не выймет))
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Червоний Данило
Червоний Данило
теща не теща..какая разница! перед законом все равны! 8 лет и точка!
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Макалович Капитолина
Макалович Капитолина
Червоний Данило, уверены? Не думаю, что она будет сидеть. В какой стране мы живем?
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