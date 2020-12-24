Російська церква захоплює київські землі – ЗМІ

Російська православна церква в Україні (РПЦвУ) захоплює київські землі, будуючи на них храми або інші релігійні споруди.

Про це пише "Слідство Інфо". За інформацією журналістів, об’єктів РПЦвУ, побудованих незаконно або з істотними порушеннями, в Києві налічується десятки (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Журналісти дослідили ситуацію з правами на землю, на якій побудовані храми та монастирі РПЦвУ. Для перевірки, зокрема, використали портал "Публічна кадастрова карта України", де зберігається інформація про власників українських земель, а також опрацювали сотні рішень Київради.

Виявилося, що на території столиці розташовано більше ніж 150 монастирів, храмів та каплиць вказаної церкви. Близько 25%, тобто кожна четверта споруда, не мають потрібних для будівництва дозволів.

Так, немає відповідних дозволів Десятинний монастир Різдва пресвятої Богородиці РПЦвУ, який поблизу Національного музею історії України біля фундаменту Десятинної церкви.

Десятинний монастир slidstvo.info

Про незаконність цього будівництва ще у 2018 році прямо заявило Міністерство культури. Щоб прибрати храм із території музею, Мінкульт звернувся до суду. Відповідну петицію щодо знесення підтримала комісія Київради. Правоохоронці розпочали розслідування ймовірного незаконного заволодіння землями музею. Але Десятинний монастир досі працює, пишуть розслідувачі.

Незаконно побудована у 2009 році й дерев’яна Церква святителя Миколая на Подолі, на вулиці Юрківській. Вона розташована біля фундаменту старовинного мурованого храму ХІІ століття. Зараз біля церкви стоять три вагончики, схожі на будівельні, і встановлено хрест безпосередньо на місці археологічних розкопок. В планах релігійної громади – побудування великого кам’яного храму. Про це свідчить розміщений на території план розвитку території, проте в Київраді повідомили, що земельну ділянку під будівництво цього комплексу не виділяли.

План розвитку територій (храм святого Миколая на Подолі) slidstvo.info

Хрест на місці розкопок на Подолі slidstvo.info

Храм благовірного князя Ярослава Мудрого РПЦвУ побудований на Набережній Дніпра на столичних Березняках 2010 року – просто серед дерев та пішохідних алей. За виділенням земельної ділянки, на якій він стоїть, релігійна громада звернулася лише через чотири роки після завершення будівництва. Проте Київрада відмовила через те, що ця земля є зеленою зоною.

Храм благовірного князя Ярослава Мудрого на Березняках slidstvo.info

Ще один храм – Всіх святих воїнів – побудований без дозволу у парку Перемоги на лівому березі столиці. В 2013 році будівництво навіть стало приводом для акцій протесту. Місцева влада заявила, що споруду необхідно демонтувати, але будівництво не зупинили. Зараз тут стоїть дерев’яний храм, проте через відсутність дозволів він функціонує незаконно.

Храм всіх святих воїнів churchs.kiev.ua

Наприкінці 2000 років в столиці незаконно побудували ще один храм – в Парку партизанської слави. Земля під його будівництво також не виділялася.

Парк партизанської слави slidstvo.info

Загалом серед представників РПЦвУ існує така практика – спершу на ділянці з’являється хрест, земля освячується, потім на ній встановлюють намет, далі будують дерев’яну каплицю. І лише після цього представники церкви звертаються до Київради з проханням про виділення їм ділянки під уже готовий храм.

Десятки храмів російська церква будує на території державних закладів та комунальних установ. Наприклад, у столичних лікарнях, і також без юридичного виділення землі під них. Саме так побудований Храм ікони Божої Матері "Помічниця в пологах" на території київського пологового будинку №4. Церковники зверталися до Київради для оформлення землі, але отримали відмову, храм незаконно функціонує вже дев’ять років.

Часом чиновники не можуть розібратися, кому належить земля під церквою. Наприклад, Храм святого Феодосія Чернігівського на території Державної податкової служби побудували у 2012 році. Тоді там було Міністерство доходів і зборів. За словами його тодішнього очільника, який нині переховується від українського правосуддя, Олександра Клименка, він сам оплатив це будівництво. Київрада заявила, що не передавала землю для церкви.

Ситуацію із незаконним будівництвом релігійних споруд журналістам-розслідувачам прокоментував експерт із земельних питань Георгій Могильний.

За його словами, церкви "самі по собі не починають будівництва, поки немає домовленостей з потрібними чиновниками, аби вони цього не помічали".

Він також наголосив, що представники столичної влади зобов’язані самостійно виявляти факти самозахоплення землі та незаконного будівництва.

"Департамент земельних ресурсів повинен контролювати, де і які з’явились самозахоплення. Після чого вони повинні звертатися до суду, з вимогою звільнити самозахоплену ділянку землі. Ну або в Київраду звертатися, аби ті ухвалювати відповідні рішення", – уточнив він.

Щодо можливого знесення незаконних релігійних споруд Могильний сказав, що таких випадків у Києві не пригадує.

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