У Києві затримали підозрюваного в серії нападів на чоловіків, які відбувалися на Троєщині. Йому інкримінують вбивство і кілька атак з ножем.

Перше злочин трапився на початку вересня. До правоохоронців Дніпровського району звернулася жінка, 26-річний син якої був госпіталізований із різаними ранами плеча і ключиці, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook.

Через кілька тижнів ножові поранення в шию нанесли 22-річному хлопцю на вул. Райдужній. За аналогічних обставин постраждав і 56-річний чоловік.

"За його словами, до нього ззаду підійшов незнайомець і кілька разів ударив у спину ножем", – повідомили правоохоронці.

Жертвою ж маніяка виявився 69-річний чоловік. Його знайшли з колото-різаною раною шиї на вул. Вершигори.

Підозрюваний

Пошуками підозрюваного займався весь особовий склад столичної поліції. Правоохоронці склали фоторобот на основі показань потерпілих і провели затримання. Заарештованого впізнали всі потерпілі.

"Зловмисником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель 1975 року народження. Він жив разом з батьками, в червні його виписали з психоневрологічного диспансеру. Під час обшуків вилучили особисті речі: кепки, окуляри і кілька ножів", – розповів деталі начальник слідчого управління поліції Києва Едуард Соловйов.

Фоторобот Троєщина Fb

Затримання

Як писав OBOZREVATEL, перша публічна інформація про небезпечного маніяка з'явилася в мережі на початку жовтня і впродовж тижня активно поширювалася серед киян.

Зловмисник з ножем нападав ззаду тільки на чоловіків у вечірній час доби – приблизно з 20:00 до 22:00. Працює на кордоні Дніпровського і Деснянського районів Києва.

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