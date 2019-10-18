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18 жовтня • оновлено в 13:17
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Різав ножем горло: в Києві затримали "троєщинського маніяка"

15.8т Читати матеріал російською

У Києві затримали підозрюваного в серії нападів на чоловіків, які відбувалися на Троєщині. Йому інкримінують вбивство і кілька атак з ножем.

Перше злочин трапився на початку вересня. До правоохоронців Дніпровського району звернулася жінка, 26-річний син якої був госпіталізований із різаними ранами плеча і ключиці, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook.

Через кілька тижнів ножові поранення в шию нанесли 22-річному хлопцю на вул. Райдужній. За аналогічних обставин постраждав і 56-річний чоловік.

"За його словами, до нього ззаду підійшов незнайомець і кілька разів ударив у спину ножем", – повідомили правоохоронці.

Жертвою ж маніяка виявився 69-річний чоловік. Його знайшли з колото-різаною раною шиї на вул. Вершигори.

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Підозрюваний

Підозрюваний

Пошуками підозрюваного займався весь особовий склад столичної поліції. Правоохоронці склали фоторобот на основі показань потерпілих і провели затримання. Заарештованого впізнали всі потерпілі.

"Зловмисником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель 1975 року народження. Він жив разом з батьками, в червні його виписали з психоневрологічного диспансеру. Під час обшуків вилучили особисті речі: кепки, окуляри і кілька ножів", – розповів деталі начальник слідчого управління поліції Києва Едуард Соловйов.

Фоторобот

Фоторобот

Троєщина Fb

Затримання

Затримання

Як писав OBOZREVATEL, перша публічна інформація про небезпечного маніяка з'явилася в мережі на початку жовтня і впродовж тижня активно поширювалася серед киян.

Зловмисник з ножем нападав ззаду тільки на чоловіків у вечірній час доби – приблизно з 20:00 до 22:00. Працює на кордоні Дніпровського і Деснянського районів Києва.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Суспільству не вистачило яєць щоб наказати депутатам позбавити присутності не соціалізованих небезпечних покидьків серед людей, а депутати й раді, бо їхніх економічних оборуток меньше уваги. Триматю цю істоту живою не гуманно і накладно, бо вона абсолютно безперспективна!
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро, але це можливо після введення смертної кари слідчим та суддям за фальсіфікацію доказів та упереждений висновок по справі.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так надо что бы он повесился в СИЗО или эту мразь отпустят как психически больного !!!
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Афроукраина - родина маньяков и педофилов … толи там воздух такой толи люди такие ...
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