Рівень забруднення повітря у Києві різко збільшився: місто знову очолило світовий антирейтинг

Станом на 22:00 п’ятниці, 17 квітня, Київ повернувся на перше місце в списку міст із найбільш забрудненим повітрям. Індекс забруднення становить 324 пункти.

Про це свідчать дані порталу iqair, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу. 324 пункти свідчать про дуже високий рівень небезпеки при нормі в 50 пунктів.

Столиця України обійшла міста Китаю, Таїланду та інших країн. Зазначимо, ще вранці цей показник забруднення повітря становив 169 пунктів.

Примітно, що вранці 17 квітня місто знову накрили хмари пилюки та незрозумілого диму. З'явилися моторошні фото.

Нагадаємо, столиця вперше очолила антирейтинг 16 квітня після пожеж у Чорнобильській зоні відчуження та масштабної піщаної бурі.

slovoidilo.ua

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